सिर पर गर्म पानी डालकर नहा रहे हैं? आयुर्वेद की ये चेतावनी नजरअंदाज की तो हो सकता है बड़ा नुकसान

Hot Water on Head Side Effects: आमतौर पर लोग यह मान लेते हैं कि जब शरीर के लिए गर्म पानी फायदेमंद है, तो सिर के लिए भी उतना ही अच्छा होगा. लेकिन, आयुर्वेद की मानें तो सिर पर बहुत गर्म पानी डालना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता.

Ayurveda Shower Warning: सर्दियों के मौसम में गर्म पानी से नहाना ज्यादातर लोगों की आदत बन जाती है. ठंड से राहत पाने के लिए जैसे ही गरमागरम पानी शरीर पर पड़ता है, थकान कम होने लगती है और एक अलग ही सुकून महसूस होता है. आयुर्वेद भी सर्दियों में गर्म पानी से नहाने की सलाह देता है, क्योंकि इससे शरीर को गर्माहट मिलती है, मांसपेशियों को आराम मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि यही गर्म पानी अगर सीधे सिर पर डाला जाए, तो यह नुकसान भी पहुंचा सकता है?

आमतौर पर लोग यह मान लेते हैं कि जब शरीर के लिए गर्म पानी फायदेमंद है, तो सिर के लिए भी उतना ही अच्छा होगा. लेकिन, आयुर्वेद की मानें तो सिर पर बहुत गर्म पानी डालना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता. खासतौर पर आंखों, बालों और दिमाग से जुड़ी समस्याओं का खतरा इससे बढ़ सकता है.

आयुर्वेद क्या कहता है?

आयुर्वेद के अनुसार, गर्म पानी से नहाना शरीर को बल्य यानी ताकत देने वाला होता है. यह मांसपेशियों को ढीला करता है, जकड़न कम करता है और ठंड से बचाव करता है. यही वजह है कि सर्दियों में गुनगुने या हल्के गर्म पानी से नहाने की सलाह दी जाती है.

लेकिन, आयुर्वेद में यह भी साफ कहा गया है कि सिर पर बहुत ज्यादा गर्म पानी डालने से बचना चाहिए. सिर शरीर का बेहद संवेदनशील हिस्सा है और यहां ज्यादा गर्मी नुकसान पहुंचा सकती है.

आयुष मंत्रालय की चेतावनी

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी आयुर्वेद के आधार पर इस विषय में अहम जानकारी शेयर की है. मंत्रालय के अनुसार, शरीर पर गर्म पानी डालना फायदेमंद हो सकता है. लेकिन, सिर पर बहुत गर्म पानी डालना आंखों और बालों के लिए हानिकारक है.

आयुर्वेद मानता है कि सिर पर बहुत ज्यादा गर्म पानी डालने से आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है. आंखें शरीर का सबसे नाजुक अंग हैं और ज्यादा तापमान से उनमें जलन, सूखापन या दूसरी समस्याएं हो सकती हैं.

तेल मालिश के बाद क्यों बढ़ जाता है खतरा?

आयुर्वेद में अभ्यंग यानी तेल मालिश को बहुत लाभकारी माना गया है. तेल मालिश से शरीर के दोष (वात, पित्त, कफ) संतुलित रहते हैं और त्वचा व मांसपेशियों को पोषण मिलता है.

लेकिन, तेल मालिश के बाद अगर सिर पर बहुत गर्म पानी डाल दिया जाए, तो यह तेल के गुणों को खत्म कर सकता है. ज्यादा गर्म पानी त्वचा से तेल को पूरी तरह हटा देता है, जिससे त्वचा रूखी हो सकती है और वात दोष बढ़ सकता है. इससे सिरदर्द, बालों का झड़ना या स्कैल्प की समस्याएं भी हो सकती हैं.

सही तरीका क्या है?

अगर आप सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है:

  • शरीर के लिए पानी हल्का गर्म या गुनगुना रखें.
  • सिर धोने के लिए अलग से गुनगुना पानी इस्तेमाल करें.
  • पानी इतना गर्म न हो कि जलन महसूस हो.
  • तेल मालिश के बाद सिर पर बहुत गर्म पानी न डालें.
  • आंखों में किसी तरह की समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लें.

गर्म पानी से नहाना सर्दियों में शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सिर पर बहुत गर्म पानी डालना समझदारी नहीं है. आयुर्वेद साफ तौर पर संतुलन पर जोर देता है. शरीर को राहत देने के लिए गर्म पानी ठीक है, लेकिन सिर और आंखों की सुरक्षा के लिए पानी का टेंपरेचर कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

