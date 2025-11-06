रात को तेजपत्ते का पानी पीने से मिलते हैं कई फायदे, Blood sugar के मरीज के लिए तो है रामबाण

Rat me tejpatta pani pine ke fayde : तेजपत्ता (Bay Leaf). यह नाम सुनते ही सबसे पहले मसाले और बिरयानी की खुशबू याद आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खुशबूदार पत्ता सिर्फ आपकी रसोई का एक मसाला नहीं, बल्कि सेहत का एक छिपा हुआ खजाना भी है? अगर आप रात को सोने से पहले इसका पानी उबालकर पीते हैं, तो आपको कई जबरदस्त फायदे मिल सकते हैं. खासकर, उन लोगों के लिए जिनकी ब्लड शुगर हमेशा ऊपर-नीचे होती रहती है.

क्या तेजपत्ता पानी पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है | Does drinking bay leaf water control blood sugar?

अगर आप डायबिटीज (Diabetes) के मरीज हैं, तो यह नुस्खा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेजपत्ते में ऐसे खास तत्व (पॉलीफेनोल) होते हैं, जो आपके शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं. आसान भाषा में कहें तो, यह आपके शरीर को चीनी (Sugar) का सही इस्तेमाल करने में मदद करता है.

रात को सोने से पहले तेजपत्ते का पानी पीने से यह पूरी रात शरीर पर काम करता है, जिससे सुबह ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) को मैनेज करना आसान हो जाता है. हालांकि, इसे अपनी दवाइयों का विकल्प बिल्कुल न मानें, बल्कि डॉक्टर की सलाह से एक घरेलू नुस्खे की तरह इस्तेमाल करें.

तेज पत्ता पानी पीने के अन्य फायदे

सिर्फ शुगर ही नहीं, रात में तेजपत्ते का पानी पीने से आपके हाजमे (Digestion) की दिक्कतें भी दूर होती हैं. अक्सर रात में खाने के बाद पेट फूलने या गैस की समस्या हो जाती है. यह पानी पाचन क्रिया को शांत करता है और पेट को आराम देता है.

इसके अलावा, तेजपत्ते में कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो तनाव (Stress) को कम करते हैं और दिमाग को शांत करते हैं. जो लोग नींद न आने की समस्या (Insomnia) से जूझ रहे हैं, उन्हें इसे अपनी नाइट रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए.

कैसे बनाएं और कब पिएं - Tejpatta pani kaise banaye

बस 2 से 3 तेजपत्ते को लें.

इन्हें एक गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें.

जब पानी हल्का पीला हो जाए या आधा रह जाए, तो इसे छान लें.

गुनगुना होने पर रात को सोने से करीब 30 मिनट पहले पी लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)