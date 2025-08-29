तेजपत्ता खाने के क्या फायदे हैं, सब्जी का स्वाद बढ़ाने के साथ सेहत के लिए भी है कमाल

विज्ञापन
Tej Patta Ke Fayde: तेजपत्ता सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदयक है. यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल जैसे गुणों से भरपूर है. ऐसे में इसका सेवन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है.

Tej Patta Ke Fayde: तेजपत्ता हर भारतीय रसोई में पाया जाने वाला एक आम मसाला है. वैसे तो इसका इस्तेमाल दाल, पुलाव, बिरयानी और सब्जियों का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं? ये पत्ता सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदयक है. तेजपत्ता एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल जैसे गुणों से भरपूर है. ऐसे में इसका सेवन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है.

तेज पत्ता खाने से क्या लाभ होता है?

पाचन: तेजपत्ता पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और खाना पचाने में मदद करता है. यह पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच और कब्ज से राहत दिलाने में सहायक हो सकता है.

इम्यूनिटी: तेजपत्ता एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है. इसका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकता है.

ब्लड शुगर: तेजपत्ता में पाए जाने वाले तत्व ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. शुगर के मरीजों के लिए भी तेजपत्ता फायदेमंद हो सकता है.

दिल: तेजपत्ता में मौजूद कंपाउंड्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, इसका सेवन दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

