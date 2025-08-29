विज्ञापन
विशेष लिंक

स्वाद के चक्कर में रोज खा लेते हैं फास्ट फूड, आज से बदल लें यह आदत, नहीं तो हो सकते हैं बड़े नुकसान

Junk Food Ke Nuksan: ज्यादा मात्रा में फास्ट फूड खाने से बढ़ता वजन, दिल की बीमारी, डायबिटीज और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. आइए जानते हैं फास्ट फूड खाने के क्या बड़े नुकसान हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
स्वाद के चक्कर में रोज खा लेते हैं फास्ट फूड, आज से बदल लें यह आदत, नहीं तो हो सकते हैं बड़े नुकसान
फास्ट फूड खाने से क्या नुकसान होते हैं | Side effects of fast food

Junk Food Ke Nuksan: आज के समय में फास्ट फूड का चलन बहुत बढ़ गया है. पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमिन, फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें बच्चों से लेकर बड़ों तक की पहली पसंद बन चुकी हैं. यह चीजें खाने में स्वादिष्ट जरूर होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? इनका सेवन शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? जी हां, ज्यादा मात्रा में फास्ट फूड खाने से बढ़ता वजन, दिल की बीमारी, डायबिटीज और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. आइए जानते हैं फास्ट फूड खाने के क्या बड़े नुकसान हैं. 

Fast Food Khane Se Kya Hota Hai | Roj Fast Food Khane Ke Nuksan | Junk Food Side Effects

फास्ट फूड खाने के 5 नुकसान क्या हैं?

वजन: फास्ट फूड में फैट और कैलोरी ज्यादा होती है. रोजाना इसका सेवन शरीर में चर्बी जमा कर सकता है, जो मोटापा का कारण बन सकता है.

इसे भी पढ़ें: दूध में मिलाकर पी लें ये पीली चीज, फिर जो होगा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते

हार्ट: फास्ट फूड में ट्रांस फैट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. रोजाना इसका सेवन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है.

पेट: फास्ट फूड में फाइबर कम होता है. ऐसे में इसका सेवन पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस, और अपच का कारण बन सकता है.

डायबिटीज: ज्यादा मीठा और तला हुआ खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. इसका सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है.

Watch Video: इनहेलेंट ड्रग्स के प्रकार क्या-क्या होते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों हैं ये खतरनाक

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Immediate Effects Of Eating Fast Food On The Body, How Fast Food Affects Your Body Instantly, Health Dangers Of Eating Unhealthy Food, Impact Of Junk Food On Body Parts, Fast Food And Its Harmful Effects On Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com