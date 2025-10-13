खाने में तेजपत्ता डालने के 4 बड़े फायदे

Benefits Of Bay Leaf: खाने का असली मजा तो मसलों से है और उन्हीं मसालों में से एक है तेजपत्ता. यह खाने की खुशबू के साथ स्वाद और सेहत के लिए भी कमाल है. फिर चाहें, वो चावल हो, दाल हो या सब्जी हर जगह तेजपत्ता अपनी खास पहचान बना ही लेता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, और मिनरल्स शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं तेजपत्ता को खाने में डालने के 4 बड़े फायदे क्या हैं?

तेज पत्ता खाने से क्या लाभ होता है? | Bay Leaf Health Benefits

पाचन: तेजपत्ता पेट के लिए उपयोगी होता है. इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स पाचन को ठीक रखकर गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान लोगों के लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: ज्यादा काजू खाने से क्या साइड इफेक्ट होता है?

इम्यूनिटी : तेजपत्ते में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर गले की खराश, सर्दी-जुकाम और खांसी से राहत दिला सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकता है.

सूजन: तेज पत्ते में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर में सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं. आर्थराइटिस या मांसपेशियों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए तेजपत्ते का सेवन लाभदायक साबित हो सकता है.

त्वचा: तेजपत्ता विटामिन सी, विटामिन ए और आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है. जो स्किन और बाल दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. जो लोग स्किन और बालों से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं तेजपत्ता उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है.

हार्ट: तेजपत्ता में मौजूद कंपाउंड्स खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है. हार्ट के मरीजों के लिए इसका सेवन लाभदायक साबित हो सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)