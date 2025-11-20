चाय की छन्नी हो गई है गंदी, किचन में मौजूद इन चीजों से चमक जाएगी गंदी से गंदी Tea Strainer

Cleaning tea strainer tips: चाय हर भारतीय घर में पी जाने वाली ड्रिंक है. लेकिन कई बार हमारे घर में मौजूद चाय की छन्नी बहुत गंदी हो जाती है. क्योंकि इसका इस्तेमाल इतना किया जाता है कि ये काली पड़ जाती है. अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं और स्टील की चाय की छन्नी का इस्तेमाल करते हैं. तो जरूर इस बात से सहमत हो सकते हैं. छन्नी में काले निशान पड़ जाते हैं और ये जल्दी साफ नहीं होते हैं. अगर आप भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको किचन में मौजूद कुछ ऐसे आसान टिप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप गंदी छन्नी को नया जैसा बना सकते हैं.

चाय की छन्नी को साफ करने का तरीका- (Chai Ki Channi Kaise Saaf Kare)

1. नींबू और नमक-

नींबू और नमक किचन में मौजूद ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल खाने में हर दिन किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों के इस्तेमाल से गंदी चाय की छन्नी को साफ किया जा सकता है. नींबू के रस में नमक मिलाकर चाय की छन्नी पर लगाएं. कुछ देर बाद गर्म पानी से धो लें. ऐसा आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं. इससे चाय की छन्नी एकदम साफ रहेगी.

ये भी पढ़ें- किचन में मौजूद ये चीजें दांतों में लगे पायरिया को जड़ से कर देंगी खत्म, जान लें इस्तेमाल का तरीका

2. बेकिंग सोडा और पानी-

बेकिंग सोडा को किचन में कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप भी चाय की छन्नी को साफ करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. एक पेस्ट बनाएं जिसमें बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर चाय की छन्नी पर लगाएं. कुछ मिनटों बाद गर्म पानी से धो लें. ऐसा करने से छलनी में लगे दाग आसानी से साफ हो जाते हैं.

3. सिरका या बेकिंग-

सिरका और बेकिंग सोडा किचन में आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक हैं. इन्हें कई तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप भी चाय की गंदी छन्नी को साफ करना चाहते हैं, तो इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको सिरका और बेकिंग सोडा के घोल में छन्नी को डालकर साफ करना है. ऐसा आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)