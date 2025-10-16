चाय की छन्नी हो गई है गंदी, दिखने में लगती एकदम मैली? इन हैक्स से करें साफ, हो जाएगी नई जैसी!

Tips To Clean Tea Strainer: अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत सुबह की चाय से होती है, लेकिन कुछ ही का ध्यान छानने वाली छन्नी पर जाता है. लगातार इस्तेमाल करने से चाय की छन्नी बहुत ही गंदी- मैली होती है और कभी-कभी छेद भी बंद हो जाते हैं. इसके अलावा छन्नी पर एक गंदगी की परत भी जम जाती है और कई बार साफ करने से भी नहीं हटती है. ये गंदी छन्नी आपकी रसोई के लुक को तो खराब करती ही है साथ में सेहत पर भी बुरा असर डालती है. अगर आप भी अपनी पुरानी और मैली छन्नी को साफ करने का विचार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपके लिए कुछ हैक्स लेकर आए हैं जो चाय की गंदी-मैली छन्नी को एकदम नई जैसी चमका देंगे .

काले कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने पर लग जाते हैं सफेद रोएं या दाग? बस अपनाएं ये आसान घरेलू ट्रिक्स

नींबू और नमक का इस्तेमाल

चाय की छन्नी को साफ करने के लिए आप नींबू और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप पहले छन्नी पर थोड़ा सा नमक छिड़कें और फिर नींबू अच्छे से रगड़ें. इसके बाद पानी से अच्छे से धो लें. इससे आपकी गंदी-मैली छन्नी साफ हो जाएगी.

चाय की छन्नी को साफ करने के लिए आप टूथब्रश और डिशवॉश लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये दोनों ही चीजें लगभग हर किसी के घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं. इसके लिए आप छलनी पर डिशवॉश लिकिव्ड लगाएं और टूथब्रश से अच्छे से रगड़ें. इसके बाद छलनी को पानी से धो कर सुखा दें. इससे छलनी साफ होती है और बंद छेद भी खुल जाते हैं.

चाय की छन्नी को साफ करने के लिए गर्म पानी और सर्फ का यूज भी आप कर सकते हैं. इसके लिए आप दोनों चीजों का एक घोल बनाकर उसमें छन्नी को 10 से 15 मिनट डालकर छोड़ दें. इसके बाद ब्रश से अच्छे से रगड़कर साफ कर दें. गर्म पानी छन्नी पर जमी गंदगी को फुलाता है, जिससे सफाई में आसानी होती है.

इस उपाय के लिए आप एक कटोरी में गर्म पानी लें और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच सिरका डाले. अब इस मिश्रण में छलनी को करीब 15 से 20 मिनट डालकर छोड़ दें. इससे छन्नी आसानी से साफ हो जाएगी.