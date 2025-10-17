Tip To Clean Tea Strainer: पुरानी चाय की छलनी को नया जैसा बनाने के लिए किचन में मौजूद इन चीजों का ऐसे करें इस्तेमाल

How To Clean Tea Strainer: भारत में चाय सिर्फ चाय नहीं बल्कि इमोशन है. सुबह की शुरूआत एक कप गर्म चाय के साथ ज्यादातर लोग करना पसंद करते हैं. अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो इस भावना को समझ सकते हैं. लेकिन कई बार घर में चाय की स्टील की छलनी काफी गंदी हो जाती है. इसमें काले निशान पड़ जाते हैं और ये जल्दी साफ नहीं होते हैं. जी हां आपने सही सुना. अगर आप भी अपनी चाय की छलनी को नया जैसा करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें अपना कर आप न सिर्फ चाय की छलनी बल्कि स्टील की आटा वाली छलनी को भी साफ कर सकते हैं.

चाय की छलनी को साफ करने का तरीका- (Chai Ki Channi Kaise Saaf Kare)

1. सिरका या बेकिंग-

सिरका और बेकिंग सोडा किचन में मौजूद दो ऐसी चीजें हैं जो आसानी से मिल जाएंगी. क्योंकि इनको कई तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनका सिर्फ इतना ही काम नहीं है बल्कि इससे आप चाय की छलनी को भी साफ कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिरका डालकर साफ करना है. ऐसा आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं.

2. नमक और गर्म पानी-

एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें एक बड़ा चम्मच नमक मिलाएं. इस घोल में चाय की छलनी को भिगो दें और कुछ देर बाद साफ पानी से धो लें. ऐसे करने से छलनी को साफ करने में मदद मिल सकती है.

2. बेकिंग सोडा और पानी-

एक पेस्ट बनाएं जिसमें बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर चाय की छलनी पर लगाएं. कुछ मिनटों बाद गर्म पानी से धो लें. ऐसा करने से छलनी में लगे दाग आसानी से साफ हो जाते हैं.

3. नींबू और नमक-

नींबू के रस में नमक मिलाकर चाय की छलनी पर लगाएं. कुछ देर बाद गर्म पानी से धो लें. ऐसा आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं.

