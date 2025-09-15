विज्ञापन
विशेष लिंक

गंदी से गंदी चाय की छन्नी मिनटों में होगी साफ, न घिसने की जरूरत न रगड़ने का झंझट

Tea strainer cleaning hack: चाय की छन्नी अक्सर जाम हो जाती है और साफ करना मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ आसान घरेलू नुस्खे अपनाकर बिना झंझट छन्नी मिनटों में नई जैसी चमक उठेगी.

Read Time: 3 mins
Share
गंदी से गंदी चाय की छन्नी मिनटों में होगी साफ, न घिसने की जरूरत न रगड़ने का झंझट
चाय की छन्नी जाम हो गई? बिना रगड़े मिनटों में ऐसे होगी नई जैसी साफ

How To Clean Tea Strainer: सुबह की चाय हर किसी के दिन की एनर्जी का हिस्सा है, लेकिन कई बार बार-बार इस्तेमाल से चाय की छन्नी जाम हो जाती है और उसमें से दूध या चाय ठीक से छन नहीं पाती. जाली में फंसी चाय पत्ती और गंदगी न सिर्फ छन्नी को खराब करती है, बल्कि आपकी हेल्थ पर भी असर डाल सकती है. अच्छी खबर ये है कि आपको छन्नी को घिसने-पोंछने की जरूरत नहीं है. बस कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर आप छन्नी को मिनटों में चमका सकते हैं.

स्टील की छन्नी ऐसे होगी साफ (Steel Strainer Cleaning Trick)

अगर आपकी छन्नी स्टील की है, तो उसे गैस की फ्लेम पर जाली वाली साइड से कुछ सेकेंड के लिए रख दीजिए, जैसे ही जाली पर जमी पत्ती जलने लगे और छन्नी लाल होने लगे, गैस बंद कर दें. थोड़ी देर ठंडा होने पर स्क्रबर से हल्का-सा रगड़ते ही सारी जमी हुई गंदगी निकल जाएगी. आपकी स्टील की छन्नी फिर से नई जैसी चमक उठेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

प्लास्टिक की छन्नी को ऐसे करें क्लीन (Plastic Strainer Cleaning Trick)

प्लास्टिक की छन्नी को गैस पर तो नहीं रख सकते, लेकिन उसे साफ करना भी आसान है. इसके लिए एक टूथब्रश पर डिशवॉशिंग साबुन और बेकिंग सोडा लगाकर छन्नी के छेदों पर अच्छे से लगाएं. कुछ मिनट छोड़ दें और फिर ब्रश से साफ करें. इससे छेदों में फंसी पत्ती और गंदगी तुरंत निकल जाएगी.

नींबू और बेकिंग सोडा का कमाल (Home Remedy with Lemon & Baking Soda)

अगर आपकी छन्नी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, तो उसे नींबू, सिरका और बेकिंग सोडा वाले पानी में थोड़ी देर भिगोकर छोड़ दें. इससे जमी हुई परत आसानी से ढीली हो जाएगी. इसके बाद स्टील का जूना या टूथब्रश लेकर जाली को साफ कर लें. यह तरीका हफ्ते में एक बार करने से आपकी छन्नी हमेशा साफ और चमकदार बनी रहेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

हेल्थ के लिए जरूरी है क्लीन बर्तन (How to remove tea leaves from strainer)

गंदे बर्तनों में खाने-पीने से इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए छन्नी जैसे छोटे बर्तनों को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है, जितना बड़े बर्तनों को. थोड़ी-सी मेहनत और ये आसान ट्रिक्स अपनाकर आप अपनी चाय को और भी हेल्दी और हाइजेनिक बना सकते हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How To Clean Tea Strainer, Tea Strainer Cleaning Hack, Tea Strainer Cleaning Tips Hindi, Chai Ki Channi Kaise Saaf Karen, Tips & Tricks
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com