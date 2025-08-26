विज्ञापन
क्या होगा अगर आप पूरे एक महीने तक नहीं खाएंगे टमाटर, ये 4 परेशानियां बना लेंगी अपना शिकार

Benefits of Tomato And Its Side Effects: अगर आप टमाटर को अपनी डाइट से बाहर निकालते हैं तो शरीर पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं. आइए जानते हैं टमाटर न खाने से शरीर किन बीमारियों का शिकार बन सकता है. 

टमाटर क्यों जरूरी है | Why are tomatoes important

Benefits of Tomato And Its Side Effects: टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल लगभग हर डिश के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है. इसमें पाए जाने वाले तत्व जैसे विटामिन-ए और विटामिन-सी, फाइबर, फोलेट और कैल्शियम शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाने में सहायक हैं. ऐसे में अगर आप इसे अपनी डाइट से बाहर निकालते हैं तो शरीर को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं टमाटर न खाने से शरीर किन बीमारियों का शिकार बन सकता है. 

टमाटर न खाने से क्या होता है?

विटामिन सी: टमाटर विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है. ऐसे में अगर टमाटर नहीं खाएंगे तो शरीर में विटामिन सी की कमी होगी, जिसके कारण आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं.

फाइबर: टमाटर में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. जो बेहतर पाचन के लिए जरूरी है. अगर आप टमाटर को डाइट से बाहर निकलाते हैं, तो इससे पाचन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है जो कब्ज, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है.

स्किन: टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट स्किन और बालों की हेल्थ के लिए फायदेमंद है. टमाटर न खाने से आपकी त्वचा बेजान हो सकती है और बालों का झड़ना बढ़ सकता है.

हार्ट: टमाटर में मौजूद पोटैशियम हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में टमाटर न खाने से हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

