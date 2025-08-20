शरीर के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है दही? जानिए दही खाने के फायदे, नुकसान और खाने सही तरीका

Benefits And Side Effects Of Curd: भारतीय खाने की थाली में दही का खास स्थान है. चाहे गर्मी का मौसम हो या पेट को राहत देने की बात, दही हर घर में रोजाना इस्तेमाल होता है. यह स्वाद में जितना अच्छा होता है, शरीर के लिए उतना ही फायदेमंद भी है. लेकिन हर चीज़ की तरह अगर दही को गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा खाया जाए, तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं. इस आर्टिकल में हम जानेंगे दही खाने से होने वाले फायदे और उससे होने वाले कुछ नुकसान के बारे में.

दही खाने के फायदे और नुकसान (Benefits And Side Effects Of Eating Curd)

ये भी पढ़ें: गोंद कतीरा: फायदे, नुकसान और सेवन का सही तरीका | Gond Katira Benefits and Side Effects in Hindi

दही खाने के फायदे

1. पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है

दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पेट की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. यह खाने को पचाने में मदद करता है और कब्ज, गैस जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है.

2. इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है

दही का नियमित सेवन शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ा सकता है. इसमें मौजूद प्रोबायोटिक तत्व शरीर को बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं.

3. हड्डियों को मजबूती देता है

दही में कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है. खासतौर पर growing age के बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये बहुत जरूरी होता है.

4. त्वचा के लिए फायदेमंद

दही का सेवन सिर्फ अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से लगाने पर भी असर दिखाता है. इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा साफ, मुलायम और चमकदार हो सकती है.

5. वजन कम करने में सहायक

अगर आप अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो दही को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें. यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार खाने की आदत पर रोक लगती है.

दही खाने के नुकसान

ये भी पढ़ें: विटामिन A खाने के फायदे और नुकसान | Vitamin A Khane Ke Fayde Aur Nuksan

1. ठंड के मौसम में नुकसानदायक हो सकता है

ठंडी जगहों में या सर्दियों में दही का ज्यादा सेवन जुकाम, गला खराब या साइनस की समस्या को बढ़ा सकता है. खासकर रात में दही खाने से बचना चाहिए.



2. ज्यादा मात्रा में खाने से नुकसान

अगर दही को बहुत अधिक मात्रा में खाया जाए, तो यह पाचन को बिगाड़ सकता है. इससे पेट में भारीपन, गैस या ब्लोटिंग जैसी दिक्कत हो सकती है.



3. एलर्जी की समस्या

कुछ लोगों को दही से एलर्जी हो सकती है. उन्हें त्वचा पर खुजली, रैशेज या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. ऐसे लोगों को इसका सेवन करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए.



4. जोड़ों के दर्द में बढ़ोत्तरी

कुछ मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, उन्हें रात के समय दही से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे सूजन बढ़ सकती है.



कब और कैसे खाएं दही

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

दही को दिन में खाना सबसे अच्छा माना जाता है, खासकर दोपहर के खाने के साथ.

रात में दही खाने से बचना चाहिए, खासतौर पर अगर आपको ठंडी चीज़ों से दिक्कत होती है.

दही को चीनी या नमक के साथ न खाकर सादा ही खाना बेहतर होता है.

फ्रिज का बहुत ठंडा दही न खाएं, थोड़ा सामान्य तापमान पर आने के बाद ही सेवन करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)