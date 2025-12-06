टमाटर के साथ ये 2 चीज मिलाकर चेहरे पर लगाएं, झुर्रियां और काले धब्बे होंगे गायब, डॉक्टर ने बताए उपाय

Skin Care in Winter: सर्दियों के मौसम में त्वचा पर असर जल्दी दिखने लगता है. चेहरा रूखा, सफेद हाथ-पैर और होंठ फटने लगते हैं. हालांकि, अक्सर लोग इन्हें आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग का चेहरा सर्दियों में पहले से ज्यादा सांवला, बेजान और दागदार दिखने लगता है. चेहरे और त्वचा के इस बदलाव को लोग दूर करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं. रोज लोशन और क्रीम लगाने के बाद भी त्वचा में निखार नहीं आता. अगर आप भी झुर्रियां और काले धब्बे को दूर करना चाहते हैं तो टमाटर में कुछ चीजों का मिलाकर लगाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है.

स्किन एवं हेयर केयर एक्सपर्ट, डॉ. मनोज दास के मुताबिक, सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है और हम पानी भी कम पीते हैं. इससे त्वचा अंदर से डिहाइड्रेट हो जाती है. पानी कम होने पर त्वचा खुद को बचाने के लिए ज्यादा मेलेनिन का उत्पादन करती है. यह मेलेनिन कभी-कभी जरूरत से ज्यादा बनने लगता है और चेहरे का रंग काला पड़ने लगता है.

इसके अलावा ठंडी हवा त्वचा से नमी छीन लेती है और चेहरा बेजान दिखने लगता है. ऐसे में अगर आप खूबसूरत और चमकदार त्वचा चाहते हैं, तो अंदर से भी पर्याप्त पानी पीना जरूरी है. इसके लिए आप खाने में फल, सब्जियां और सूप शामिल करें. ऐसा करना भी त्वचा को हेल्दी रखने में मदद कर सकती है.

टमाटर, ग्लिसरीन और चीनी से बनाएं घरेलू स्क्रब (Tamatar Ka Scrub)

घरेलू नुस्खे त्वचा के लिए रासायनिक क्रीमों से ज्यादा फायदेमंद होते हैं. आधा टमाटर लें और उस पर थोड़ा सा ग्लिसरीन और बारीक चीनी पाउडर छिड़कें. इससे चेहरे पर हल्के हाथों से मालिश करें. टमाटर में मौजूद लाइकोपीन और प्राकृतिक एसिड मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं. ग्लिसरीन त्वचा में नमी वापस लाता है. चीनी त्वचा के रूखेपन को कम करती है. इन सभी का मिला-जुला असर त्वचा को साफ करता है और उसे प्राकृतिक चमक देता है. कुछ मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.