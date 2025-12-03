सूरजमुखी के बीज खाने के कौन सी बीमारी दूर होती है? सूरजमुखी के बीज को कैसे खाना चाहिए?

Sunflower Seeds Ke Fayde: सूरजमुखी के बीज दिखने में छोटे जरूर होते हैं, लेकिन प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन E, फाइबर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. ज्यादातर लोग इन्हें सलाद, स्नैक्स, ग्रेनोला या ड्राई-फ्रूट्स के साथ खाना पसंद करते हैं. सूरजमुखी के बीज शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. दिमाग के लेकर वजन घटाने तक इन बीजों का सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है. यहां जानें सूरजमुखी के बीजों को खाने के क्या फायदे हैं?

सूरजमुखी के बीज खाने के फायदे?

हार्ट: सूरजमुखी के बीज में हेल्दी फैट्स, खासकर मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है. हार्ट के मरीजों के लिए इन बीजों का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

स्किन: इन बीजों में विटामिन ई की मात्रा अच्छी होती है, जो त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है, जिससे झुर्रियां और फाइन लाइन्स कम दिखाई देती हैं. इसके नियमित सेवन से त्वचा में नमी बढ़ती है और दाग-धब्बे कम हो सकते हैं.

तनाव: सूरजमुखी के बीज मैग्नीशियम का बेहतरीन स्रोत हैं और मैग्नीशियम शरीर को रिलैक्स करने और नसों को शांत करने में मदद करता है, जिससे नींद बेहतर आ सकती है, जो लोग तनाव, थकान या बेचैनी से परेशान रहते हैं, उनके लिए इन बीजों का सेवन अच्छा माना जा सकता है.

वजन: इनमें मौजूद फाइबर पेट को देर तक भरा रखता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है और वजन कंट्रोल में रहता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो दिन में थोड़े से सूरजमुखी के बीजों का सेवन आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है.

सूरजमुखी के बीज कैसे खाएं?

सूरजमुखी के बीजों को कच्चा खा सकते हैं या फिर इन्हें सलाद, दही या ओट्स में मिलाकर खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)