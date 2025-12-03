क्या चाय में देसी खांड का इस्तेमाल किया जा सकता है? देसी खांड के क्या फायदे हैं?

Desi Khand Ke Fayde: देसी खांड को गन्ने से तैयार किया जाता है, जिसमें रसायनों का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता. यही वजह है आज के समय में लोग चाय में चीनी के बजाय देसी खांड का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह खाने में हल्की, पचने में आसान और कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है. आइए जानते हैं देसी खांड वाली चाय पीने के क्या फायदे हैं और इसे चाय में शामिल क्यों करना चाहिए.

देसी खांड खाने के क्या फायदे हैं ?

पाचन: देसी खांड को पेट के लिए हल्की मानी जाती है और पचने में आसान होती है, इससे बनी चाय पीने से पेट को ठीक रखा जा सकता है और गैस या एसिडिटी की समस्या से राहत पाई जा सकती है. पेट को ठीक रखने के लिए खांड का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

इम्यूनिटी: देसी खांड शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व शरीर को संक्रमण से लड़ने की ताकत देते हैं और बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से राहत दिला सकता है

हड्डियां: खांड में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में कर सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन शरीर की कमजोरी और जोड़ों के दर्द में भी सहायक मानी जा सकती है.

खून: देसी खांड प्राकृतिक रूप से आयरन का अच्छा स्रोत है, यह खून की कमी को पूरा करने में मदद कर सकती है. खासकर एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए सफेद चीनी की तुलना में यह कहीं बेहतर विकल्प मानी जा सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)