विज्ञापन
विशेष लिंक

काजू बादाम भी फेल हैं इन 4 सीड्स के आगे, जाने फायदे और डाइट में शामिल करने का तरीका

Seeds Benefits: आज के समय में अनहेल्दी खान-पान और पोषण की कमी से शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स नहीं इन 4 तरह के बीजों को करें डाइट में शामिल.

Read Time: 3 mins
Share
काजू बादाम भी फेल हैं इन 4 सीड्स के आगे, जाने फायदे और डाइट में शामिल करने का तरीका
Seeds Benefits: कौन से बीज खाएं.

ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स से भी ज्यादा पोषण कुछ खास तरह के बीजों में पाया जाता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. अगर आप भी खुद को सेहतमंद और ठंड से बचना चाहते हैं तो इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर करें. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उनके नाम और उन्हें खाने का तरीका.

कौन से सीड्स खाएं- (Which Seeds Should You Eat)

1. तिल के बीज-

तिल के बीजों को सेहत के लिए काफी गुणकारी माना जाता है. हड्डियों को मजबूत बनाने, पाचन में सुधार करने और त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने में मददगार हैं ये बीज. इनमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, और कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. इन्हें आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं, जैसे लड्डू, सलाद चिक्की आदि.

ये भी पढ़ें- जोड़ों के दर्द को दूर करने से लेकर पाचन तक में मददगार है करंजवा बीज, आयुर्वेद से जानें चमत्कारी फायदे और इस्तेमाल का तरीका 

Latest and Breaking News on NDTV

2. कद्दू के बीज

ठंड में कद्दू के बीज को डाइट में शामिल कर कई लाभ पा सकते हैं. ये पाचन तंत्र को मजबूत करने, अच्छी नींद को बढ़ावा देने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार हैं. कद्दू के बीज जिंक और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इसे आप सलाद, स्मूदी और रोस्ट करके खा सकते हैं.

3. अलसी के बीज-

अलसी के बीजों का रोजाना सेवन कर बेहतर पाचन, वजन घटाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर पाया जाता है. आप अलसी के बीजों को रोस्ट करके खा सकते हैं, इनके लड्डू बना सकते हैं.

4. सूरजमुखी के बीज-

सूरजमुखी के बीज में फाइबर और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर होते हैं, जो सूजन को कम करने, स्किन को हेल्दी रखने, हड्डियों को मजबूत बनाने और तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं. इन्हें आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं, जैसे स्नैक्स में, सलाद, स्मूदी, दलिया आदि. 

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How Should You Eat These 4 Types Of Seeds, Kaddu Beej, Surajmukhi Beej, Til Ke Beej, Alsi Beej Khane Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com