सूरजमुखी के बीज खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Sunflower Seeds Benefits: सूरजमुखी का फूल दुनिया के खूबसूरत फूलों में से एक है. लेकिन क्या आज जानते हैं कि सूरजमुखी का सिर्फ फूल ही नहीं इसके बीज भी सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. सूरजमुखी के बीज को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इसमें विटामिन सी, मिनरल और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तमाम तरह के गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

सूरजमुखी को कैसे करें डाइट में शामिल- (How To Consume Sunflower Seeds)

1. स्नैक्स-

सूरजमुखी के बीजों को रोस्ट करके या बिना रोस्ट किए स्नैक्स के रूप में खाया जा सकता है.

2. सलाद-

सूरजमुखी के बीजों को सलाद में एड करके आप अपने मील को और भी पौष्टिक बना सकते हैं.

3. स्मूदी-

सूरजमुखी के बीजों को स्मूदी में मिलाकर आप एक पौष्टिक ड्रिंक बना सकते हैं.

4. चटनी या स्प्रेड-

सूरजमुखी के बीजों को चटनी या स्प्रेड में मिलाकर आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं.

सूरजमुखी के बीज खाने के फायदे- Surajmukhi Beej Khane Ke Fayde:

1. पेट के लिए-

जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है उनके लिए सूरजमुखी के बीजों का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत दिलाने में मददगार है.

2. स्ट्रेस के लिए-

आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव की समस्या से जूझ रहे हैं. सूरजमुखी के बीज में मौजूद मैग्नीशियम दिमाग को शांत रखने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है.

3. दिल के लिए-

सूरजमुखी के बीज में मौजूद मैग्नीशियम, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और ब्लड प्रेशर (blood pressure) को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

4. इम्यूनिटी के लिए-

सूरजमुखी के बीज में जिंक और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

