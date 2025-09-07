रोज एक मुट्ठी खा लें ये बीज, तेजी से कम होगा वजन, मोटी चर्बी मक्खन की तरह पिघलेगी

Sunflower Seeds Benefits: सूरजमुखी के बीज हेल्दी स्नैक के तौर पर बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. इनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन E, मैग्नीशियम, सेलेनियम और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर पाए जाते हैं. रोज थोड़ी-सी मुट्ठीभर सीड्स खाने से शरीर को कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जो आपको एनर्जेटिक और फिट रखते हैं.

Photo Credit: Canva

इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार (Boosts Immunity – Sunflower Seeds for Immunity)

सूरजमुखी के बीजों में मौजूद जिंक और सेलेनियम आपकी इम्युनिटी को मजबूत बनाते हैं. ये शरीर को इंफेक्शन और वायरल बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन करने से सर्दी-खांसी जैसी आम बीमारियां कम होती हैं.

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद (Heart Health Benefits – Sunflower Seeds for Heart)

इन बीजों में हेल्दी फैट्स और मैग्नीशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और दिल की धड़कन को नॉर्मल रखता है. ये खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करते हैं.

स्किन और हेयर के लिए बेस्ट (Glowing Skin and Healthy Hair – Sunflower Seeds for Skin & Hair)

सूरजमुखी के बीज विटामिन E से भरपूर होते हैं, जो आपकी स्किन को अंदर से पोषण देते हैं और समय से पहले झुर्रियां आने से रोकते हैं. इनके एंटीऑक्सिडेंट्स बालों की ग्रोथ बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं.

Photo Credit: IANS

वजन घटाने में सहायक (Weight Loss Benefits – Sunflower Seeds for Weight Loss)

फाइबर और प्रोटीन से भरपूर ये सीड्स लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं. इससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है. अगर आप हेल्दी तरीके से वजन घटाना चाहते हैं तो इन्हें स्नैक के तौर पर जरूर शामिल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

