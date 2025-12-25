क्या आपको भी पता हैं प्यार से जुड़ी ये 3 मजेदार बातें? जानकर चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

Relationship Tips: प्यार एक ऐसा एहसास है जो इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बना देता है. यह सिर्फ दिल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारे दिमाग और शरीर पर भी पड़ता है. प्यार हमें खुशी देता है, तनाव कम करता है और जिंदगी को जीने का नया कारण देता है. इसी विषय पर एंटरप्रेन्योर और लेखक अंकुर वारिकू ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने प्यार से जुड़े तीन रोचक और वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- रिश्ते में हंसी-मजाक और छेड़छाड़

एंटरप्रेन्योर कहते हैं, Journal of Research in Personality की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिस रिश्ते में दो लोग एक-दूसरे से मजाक कर सकते हैं, एक-दूसरे को छेड़ सकते हैं और साथ में खुलकर हंस सकते हैं, वह रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत होता है. हंसी और हल्का-फुल्का मजाक रिश्तों में भरोसा बढ़ाता है और तनाव को कम करता है. ऐसे रिश्तों में लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं.

आपको जानकर हैरानी हो सकती है लेकिन केवल अपने पार्टनर की फोटो देखने भर से आपका स्ट्रेस और दर्द कम हो सकता है. National Library of Medicine की एक स्टडी के मुताबिक, अपनों की तस्वीर देखने से दिमाग में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं. यही वजह है कि मुश्किल समय में किसी अपने की याद या तस्वीर हमें अंदर से सुकून देती है.

तीसरा और सबसे खूबसूरत तथ्य यह है कि प्यार आपकी उम्र बढ़ा सकता है. UT Health Austin के अनुसार, एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि शारीरिक सेहत पर भी सकारात्मक असर डालता है. ऐसे लोग कम तनाव में रहते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और वे ज्यादा खुश रहते हैं, जिससे उनकी उम्र बढ़ सकती है.

इन तीनों तथ्यों से साफ है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ताकत है. यह हमें हंसना सिखाता है, दर्द सहने की शक्ति देता है और लंबी, स्वस्थ जिंदगी की ओर ले जाता है. इसलिए कहा जाता है कि प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.