Right Way to Eat Oats for Weight Loss: अगर आप भी वजन कम करने के लिए ओट्स का सेवन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनको खाने का सही तरीका क्या है. जिससे आपको वजन कम करने में ज्यादा मदद मिलेगी.

Weight Loss के लिए खा रहे हैं ओट्स तो जानिए क्या है Oats खाने का सही तरीका, जान लें ये जरूरी बातें
Oats for Weight Loss: वजन कम करने के लिए ओट्स कैसे खाएं.

Oats for Weight Loss: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना हर किसी की चाहत है. खासकर जब बात वजन घटाने की आती है, तो लोग ऐसे खाने की तलाश में रहते हैं जो हेल्दी होने के साथ-साथ पेट भरने वाले भी हों. ऐसे में ओट्स एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आते हैं. ओट्स में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, जो न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देता. यही वजह है कि ओट्स को वेट लॉस डाइट में खास जगह दी जाती है. लेकिन जब हम ओट्स की बात करते हैं, तो अक्सर यह सवाल उठता है कि वजन घटाने के लिए किस तरह के ओट्स बेहतर हैं? इसको लेकर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की. 

वेट लॉस के लिए ओट्स कैसे खाएं (How to Eat Oats for Weight Loss)

ओवरनाइट ओट्स 

ओवरनाइट ओट्स को बिना पकाए, दूध, दही या पानी में भिगोकर रात भर फ्रिज में रखा जाता है और सुबह नाश्ते में खाया जाता है. अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर 'बीटा-ग्लूकॉन' अधिक सक्रिय रहता है, जो पाचन को धीमा करता है और पेट लंबे समय तक भरा रखता है. इससे बार-बार भूख नहीं लगती और अनहेल्दी स्नैक्स से दूरी बनी रहती है.

खास बात यह है कि ओवरनाइट ओट्स में प्रोसेसिंग कम होती है और अगर इसमें शुगर या फैट्स नहीं मिलाए जाएं, तो यह कम कैलोरी वाला एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है. अगर इन्हें दही के साथ तैयार किया जाए, तो इसमें प्रोबायोटिक्स भी मिल जाते हैं, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त करते हैं और मेटाबॉलिज्म को तेज कर वजन घटाने में मदद करते हैं.

दूध में पका कर

वहीं दूसरी ओर, पके हुए ओट्स को दूध या पानी में उबालकर बनाया जाता है और उसमें फल या नट्स मिलाए जाते हैं. यह पेट को गर्माहट देने वाला और सर्दियों के मौसम में बेहद आरामदायक होता है. इसमें भी फाइबर और बीटा-ग्लूकॉन होता है, जो पाचन प्रक्रिया को धीमा कर ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है. हालांकि, पकाने की प्रक्रिया में कुछ पोषक तत्व हल्के रूप से कम हो सकते हैं, और अगर इसमें अधिक मात्रा में दूध, शहद, ड्राई फ्रूट्स या अन्य हाई कैलोरी सामग्री मिला दी जाए, तो इसकी कुल कैलोरी बढ़ जाती है, जिससे वजन तेजी से कम हो सकता है.

रिसर्च में वजन घटाने के मामले में ओवरनाइट ओट्स को थोड़ा बेहतर माना गया है. यह कम कैलोरी में अधिक पोषण देता है, भूख को नियंत्रित करता है और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय बनाए रखता है. हालांकि, दोनों ही विकल्प हेल्दी हैं और अगर सही सामग्री के साथ खाए जाएं, तो दोनों से फायदा होता है.

