I love u tu ko math mein kya kahate hain : क्या आप 'थ्री मैजिकल वर्ड्स' के बारे में जानते हैं? यकीनन आपने लाइफ में एक बार अपने प्रेमी को ये वर्ड्स जरूर बोलें होंगे, या फिर उन्हें सुनने के लिए बेताब होंगे. जी हां हम यहां "आई लव यू" (मैं तुमसे प्यार करता/करती हूं) के बारे में बात कर रहे हैं. ये ऐसे शब्द हैं, जिन्हें सुनने के बाद हर किसी का दिल पिघल जाता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गणित में "आई लव यू" को क्या कहते हैं? साथ ही जानेंगे क्या हैं इसके मैथमेटिक्स कोड.

जानें- गणित में "आई लव यू" को क्या कहते हैं?

अगर आप सोचते हैं कि गणित में "आई लव यू" नहीं बोला जा सकता है, तो शायद यहां आप गलत हो सकते हैं. दरअसल गणित में "आई लव यू" का न्यूमेरिकल कोड है, जिसे 143 कहते हैं.





"आई लव यू" का कोड क्या मतलब है?





गणित में "आई लव यू" के लिए कोड अलग-अलग होते हैं, लेकिन आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले न्यूमेरिकल कोड में 143 का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है. जैसे "I" में 1 वर्ड, "Love" में 4 वर्ड, "YOU" में 3 वर्ड होते हैं. इसलिए गणित में "आई लव यू" का कोड 143 माना गया है. आपको बता दें, ये कोड पेजर और टेक्स्टिंग के जरिए तेजी से और सीक्रेट तरीके से अपने प्रेमी या प्रेमिका से कम्युनिकेशन करने के लिए शुरू हुए थे.





क्या 224 का मतलब "आई लव यू" है?



जी हां 224 का मतलब आप "आई लव यू" समझ सकते हैं. दरअसल "आई लव यू 224" का मतलब है "मैं तुमसे आज, कल और हमेशा प्यार करता/करती हूं", जहां नंबर्स प्रत्येक शब्द के वर्ड्स को दर्शाते हैं. जैसे 2 (आज) + 2 (कल) + 4 (हमेशा). आपको बता दें, अपने प्यार को इजहार करने का ये सीक्रेट कोड है. इसका इस्तेमा अक्सर मैसेज, टैटू या अटूट प्रेम को दर्शाने के लिए किया जाता है. कभी-कभी इन नंबर्स "143" (आई लव यू) के साथ भी जोड़ा जाता है.





"I love you" कितने प्रकार से बोला जा सकता है?



"आई लव यू" कहने के अनगिनत तरीके हैं, जिनमें "I adore you" या "You are my everything" जैसी सीधे वाक्यों का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसी के साथ आप "You make me so happy", "You are my Life, "I am lucky to have you", "I wanna grow old with you" या "You feel like home" बोलकर भी अपने अपने प्रेमी को बता सकते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं.





क्या है "आई लव यू" का कोड?



देखिए, "आई लव यू" के लिए सबसे आम "कोड" 143 है, जो प्रत्येक शब्द में वर्ड्स के नंबर्स को दर्शाता है, लेकिन अन्य फेमस कोड में 224 भी शामिल है. जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है.