New Year 2026: न्यू ईयर पर चमकदार त्वचा के लिए 5 स्किन केयर हैक्स, एक्सपर्ट से जानिए

New Year 2026 Skin Care: न्यू ईयर से पहले त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करने पर ध्यान दें. कुछ आसान और प्रभावी स्किन केयर हैक्स से ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं.

New Year 2026 Skin Care: न्यू ईयर पार्टी की तैयारी हो रही है, आप सुंदर और सबसे अलग दिखना चाहते हैं, तो चमकदार चेहरा बहुत जरूरी है. ऐसे में आप कुछ आसान स्किन केयर टिप्स ढूंढ रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप न्यू ईयर के मौके पर दमकती त्वचा के साथ पार्टी का आनंद ले सकें. दरअसल, आजकल कामकाज में व्यस्तता के चलते देर रात तक जागने से त्वचा थकी हुई और बेजान लगने लगती है. ऐसे में त्वचा का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है. बेवर्ली हिल्स फिजिशियन के मैनेजिंग पार्टनर और मेडिकल डायरेक्टर डॉ. केविन हयावी ने कुछ आसान और प्रभावी स्किन केयर हैक्स बताए हैं, जो ग्लोइंग स्किन के पाने के लिए असरदार हो सकते हैं.

हाइड्रेशन

डॉ. केविन हयावी के मुताबिक, न्यू ईयर से पहले त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करने पर ध्यान दें. सबसे पहले हाइल्यूरोनिक एसिड युक्त हाइड्रेटिंग सीरम लगाएं, फिर उसे एक रिच मॉइस्चराइजर से लॉक कर दें. इससे आपकी स्किन को गहराई से हाइड्रेट किया जा सकता है.

ओवरनाइट मास्क का उपयोग करें

रेगुलर नाइट क्रीम की जगह ओवरनाइट मास्क का इस्तेमाल करें. ओवरनाइट मास्क आपकी स्किन को गहराई से पोषित करते हैं और इसे प्लंप और रेडिएंट बनाते हैं. ओवरनाइट मास्क आपकी स्किन को स्पा जैसा अनुभव देते हैं. इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की ज्यादा मात्रा होती है जो नींद के दौरान त्वचा में गहराई तक समा जाते हैं. इसके अलावा चमक के लिए नियासिनमाइड या कसाव के लिए पेप्टाइड्स वाले मास्क चुनें.

एक्सफोलिएट करें

ग्लोइंग स्किन के लिए एक्सफोलिएशन आवश्यक है. एक्सफोलिएट करने से आपकी स्किन की डेड स्किन सेल्स हट जाती हैं और आपकी स्किन को एक नया ग्लो मिलता है, लेकिन इसे करने के लिए सही समय का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है.

शीट मास्क का उपयोग करें

शीट मास्क आपकी स्किन को तुरंत हाइड्रेट और पोषित करते हैं. शीट मास्क आपके लिए एक अच्छा विकल्प है. क्योंकि वे मेस-फ्री और उपयोग करने में आसान हैं.

आई क्रीम का उपयोग करें

आई क्रीम आपकी आंखों के नीचे की स्किन को हाइड्रेट और पोषित करता है. आई क्रीम आपकी आंखों को फ्रेश और रेडिएंट बनाता है.

