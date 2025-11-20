अखरोट, चिया सीड्स और सरसों तेल के अलावा इन वेज चीजो में कूट-कूट कर भरा है Omega 3 । Veg Omega 3 Rich Food

Omega-3 Foods: ओमेगा-3 को ज्यादातर लोग मछली से जोड़ते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे आसपास ऐसी कई देसी, शुद्ध और पूरी तरह शाकाहारी चीजें मौजूद हैं जिनसे शरीर को भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 मिल सकता है. आजकल थकान, तनाव, बाल झड़ना और भूलने की दिक्कत आम हो गई है. कई लोग इसे उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन असल कारण है कि हमारे खाने में पौष्टिकता कम होती जा रही है. शरीर खुद ओमेगा-3 नहीं बनाता, इसलिए इसे रोज के खाने में शामिल करना जरूरी है.

ओमेगा-3 शरीर की सूजन कम करता है, दिल की रक्षा करता है, याददाश्त और नींद को बेहतर बनाता है, मन को शांत रखता है और त्वचा-बालों की सेहत को भी सुधारता है. आंखों, दिल और इम्युनिटी के लिए भी यह बेहद जरूरी है.

इन चीजों में पाया जाता है ओमेगा-3 ( Omega-3 Rich Food)

ये भी पढ़ें: रात में बार-बार उठते हैं पेशाब के लिए, जानिए क्या है वजह, Doctor Saleem ने बताए इस समस्या का उपाय

अलसी के बीज

सबसे पहले आते हैं अलसी के बीज. यह ओमेगा-3 का सबसे पावरफुल देसी स्रोत है. रोज 1 चम्मच पिसी अलसी दही, सलाद या दलिया में डाल दें. चिया बीज भी शानदार विकल्प है. इन्हें रात में भिगोकर सुबह दूध या पानी के साथ लें, इससे पेट साफ रहता है और त्वचा मुलायम होती है.

अखरोट

अखरोट को दिमाग का फल कहा जाता है. भिगोकर रखे गए 2–3 अखरोट सुबह खाने से दिमाग तेज और नींद बेहतर होती है.

भांग के बीज

भांग के बीज भांग के बीज भी बहुत पौष्टिक हैं, इनका स्वाद तिल जैसा होता है और इन्हें सलाद या दही में डाल सकते हैं.

सरसों का तेल

हमारी रसोई का खजाना सरसों का तेल भी ओमेगा-3 का अच्छा स्रोत है, खासकर ठंडा पिसा तेल. थोड़ा-बहुत इस्तेमाल रोज करना फायदेमंद है.

ये भी पढ़ें: दूध में अश्वगंधा मिलाकर पीना किस बीमारी में फायदेमंद है? इन 5 लोगों के लिए वरदान है ये टॉनिक, जानें कब और कितना पिएं

रामदाना

राजगीरा (रामदाना) और मेथी के बीज भी शरीर को अच्छे फैट और पोषक तत्व देते हैं. इसके अलावा, शैवाल आधारित सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं पर इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

कैसे करें सेवन

इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी आसान है. सुबह अखरोट, दोपहर के सलाद में अलसी पाउडर, कभी-कभी चिया वाला दूध और खाने में थोड़ा सरसों का तेल. हफ्ते में 2–3 बार भांग के बीज का भी सेवन कर सकते हैं.

इसके अलावा पिसी अलसी, अखरोट के टुकड़े, थोड़ा तिल और चुटकीभर हल्दी का मिश्रण दही या दूध के साथ लेना फायदेमंद होता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)