सुबह खाली पेट पी लीजिए किशमिश का पानी, इन 7 लोगों के लिए है रामबाण जानिए इसके फायदे

Bheegi Kishmish ka Pani Pine ke Fayde: अगर आपको अब तक नहीं पता है कि भीगी किशमिश के पानी का सेवन करने के क्या फायदे हैं तो चलिए आपको बताते हैं इस पानी के चमत्कारी फायदे.

खाली पेट भीगी किशमिश का पानी पीने के फायदे.

Soaked Raisins Water Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई काम को लेकर के व्यस्त रहता जिसमें वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं. ऐसे में हम सब कुछ ऐसा ढूंढते हैं, जो हमारी सेहत का ख्याल रखे और बनाने में भी आसान हो. अगर आप भी किसी ऐसी चीज की तलाश मे हैं तो भीगी किशमिश आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है! ये ना सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि फायदों का खजाना है. तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ये छोटा सा नुस्खा आपके लिए बेहद लाभदायी साबित हो सकता है.

किशमिश का पानी, आखिर है क्या?

अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर किशमिश के पानी में खास क्या है तो आपको बता दें कि जब जब आप किशमिश को रात भर पानी में भिगोते हैं, तो उसके अंदर के सारे पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं. इस पानी का सेवन जब आप करते हैं जो ये आपके शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करता है.

भीगी किशमिश का पानी पीने के फायदे ( Soaked raisins Water Benefits)

पाचन 

अगर आपको कब्ज या एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो किशमिश का पानी आपके लिए जादू की तरह काम करेगा. इसमें फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और पेट को साफ रखता है. सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. 

एनर्जी

अगर आपको दिन भर थकान महसूस होती है? तो ऐसे में किशमिश के पानी का सेवन आपके लिए फायदेमंद होता है. इसमें नेचुरल शुगर होती है, जो आपको तुरंत एनर्जी देती है. ये आपकी सुस्ती को दूर करने में भी मदद करती है. 

खून की कमी 

किशमिश में आयरन भरपूर मात्रा में होता है. अगर आपको एनीमिया या खून की कमी है, तो इसका पानी पीना आपके लिए बेहद लाभदायी साबित हो सकता है. ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है.

लिवर और किडनी 

भीगी किशमिश का पानी एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह भी काम करता है. ये आपके लिवर और किडनी से टॉक्सिन्स (गंदगी) को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे ये अंग बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं.

मजबूत हड्डियां

किशमिश में कैल्शियम और बोरॉन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. इसके साथ ही बढ़ती उम्र में या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचने के लिए इसका सेवन फायदेमंद है.

स्किन और बाल

किशमिश के पानी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं, जिससे स्किन हेल्दी और चमकदार बनती है. साथ ही, ये बालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये स्कैल्प को पोषण देता है.

ब्लड प्रेशर 

इसमें पोटैशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है. हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा घरेलू उपाय हो सकता है.

कैसे बनाएं 

1 कप पानी में15-20 अच्छी क्वालिटी की किशमिश को धोकर उन्हें भिगोकर रख दें. अगली सुबह, किशमिश को पानी से निकालकर खा लें और ये पानी भी पी लें. आप चाहें तो पानी को हल्का गुनगुना भी कर सकते हैं, इससे इसके फायदे और बढ़ जाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

