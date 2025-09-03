3 दिनों तक पी लीजिए लौंग और नींबू वाला पानी, उसके बाद जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते

विज्ञापन
Lemon And Clove Water : लौंग और नींबू - दोनों ही चीजें अपनी जगह पर बेहद असरदार हैं. लेकिन जब इनको साथ में लिया जाता है तो ये आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है. आइए जानते हैं इस ड्रिंक को पीने के फायदे जो आपको हैरान कर देंगे.

Clove-Lemon Benefits: लौंग-नींबू का पानी पीने के फायदे.

Lemon And Clove Water: हर घर में लौंग और नींबू आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों चीजों को मिलाकर तीन दिन तक लगातार पिया जाए तो शरीर पर क्या असर होता है? यह नुस्खा ना केवल पुराना है बल्कि अब साइंस भी इसके फायदों को मानती है. इसको पीने से ना कोई साइड इफेक्ट, ना ज्यादा खर्चा - सिर्फ 3 दिन लगातार इस्तेमाल करें और खुद फर्क महसूस करें. आइए जानते हैं कि आखिर यह कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या हैं.

नींबू और लौंग का पानी (Lemon And Clove Water)

लौंग और नींबू - क्यों हैं खास?

नींबू में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है. यह शरीर को साफ रखने, रोगों से लड़ने और स्किन को चमकदार बनाने में मदद करता है. वहीं लौंग एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है. इसके अंदर यूजीनॉल नाम का तत्व पाया जाता है जो सूजन को कम करने, बैक्टीरिया से लड़ने और दर्द में राहत देने के लिए जाना जाता है. जब इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, तो यह शरीर की अंदरूनी सफाई से लेकर, रोग प्रतिरोधक क्षमता तक को मजबूत करने का काम करता है.

कैसे बनाएं यह घरेलू नुस्खा?

इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है. केवल ये तीन स्टेप्स फॉलो करें:

1. एक गिलास पानी को हल्का गर्म कर लें.
2. उसमें 2 से 3 लौंग डाल दें और 5 मिनट तक ढककर रख दें.
3. इसके बाद आधा नींबू निचोड़ लें और इस पानी में मिला दें.

चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाए. गर्म पानी में शहद डालने से उसका असर कम हो सकता है.

दिन में कब पिएं?

सुबह खाली पेट इस ड्रिंक को लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है. लगातार 3 दिन तक पीने से इसके असर दिखने लगते हैं. हालांकि अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे हफ्ते में 2-3 बार भी पी सकते हैं.

नींबू और लौंग का पानी पीने के फायदे ( Clove Lemon Water Benefits)

1. पाचन बेहतर होगा

यह ड्रिंक पेट में बनने वाली गैस, भारीपन और कब्ज जैसी दिक्कतों में आराम देता है. अगर खाना हजम नहीं होता या खाना खाने के बाद सुस्ती आती है, तो यह काफी मददगार है.

2. रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी

नींबू और लौंग दोनों में ही ऐसे तत्व होते हैं जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में शरीर की मदद करते हैं. खासकर बदलते मौसम में जब जुकाम, खांसी या वायरल तेजी से फैलता है, तो यह एक मजबूत नेचुरल सुरक्षा देता है.

3. सांस की दिक्कतों में राहत

अगर आपको साइनस, बंद नाक, या खांसी की समस्या है, तो यह मिश्रण गले को राहत देने और बलगम साफ करने में मदद करता है.

4. स्किन भी होगी साफ और चमकदार

नींबू शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने का काम करता है. इससे स्किन पर ग्लो आता है और पिंपल्स जैसी समस्या भी धीरे-धीरे कम होने लगती है.

ध्यान रखने वाली बातें

  • जिन लोगों को पेट में जलन या एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें यह ड्रिंक खाली पेट नहीं पीना चाहिए.
  • अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कोई गंभीर बीमारी है, तो इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

