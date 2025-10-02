विज्ञापन
विशेष लिंक

किस विटामिन की कमी से होंठ किनारे से कट जाते हैं?

Crack Lips Reason: तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं होंठों के किनारे फटने की असली वजह क्या है, इसमें कौन-सा विटामिन अहम भूमिका निभाता है और इसे कैसे ठीक कैसे किया जा सकता है. 

Read Time: 2 mins
Share
किस विटामिन की कमी से होंठ किनारे से कट जाते हैं?
How to heal cracked lip corners fast

Crack Lips Reason: होंठों से जुड़ी एक आम समस्या है होंठों के किनारों का फटना या कट जाना, जिसे मेडिकल भाषा में Angular Cheilitis कहा जाता है. अक्सर लोग इसे मौसम, ड्राईनेस या एलर्जी से जोड़ देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? यह समस्या शरीर में विटामिन की कमी से भी हो सकती है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं होंठों के किनारे फटने की असली वजह क्या है, इसमें कौन-सा विटामिन अहम भूमिका निभाता है और इसे कैसे ठीक कैसे किया जा सकता है.

कटे हुए होंठों को कैसे ठीक करें | How To Stop Cuts On Side Of Lips

होंठों के किनारों का कट जाना किस विटामिन की कमी से होता है?

होंठों के कोनों पर फटना, छाले या दरारें पड़ना विटामिन B2 की कमी के कारण हो सकता है, क्योंकि यह शरीर में ऊर्जा निर्माण, कोशिका विकास और त्वचा की मरम्मत के लिए जरूरी होता है. ऐसे में जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो होंठ, जीभ और त्वचा पर इसका असर दिखाई देने लगता है. 

इसे भी पढ़ें: क्या अदरक पीरियड्स का दर्द कम करता है? सच जानने के बाद शुरू कर देंगे खाना 

विटामिन B2 की कमी के अन्य लक्षण:

  • जीभ पर सूजन 
  • मुंह के कोनों पर जलन 
  • थकान
  • आंखों में जलन
  • बाल झड़ना

क्यों होती है इस विटामिन की कमी?

खराब डाइट, जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन, शराब या पेट से जुड़ी दिक्कतें के कारण भी शरीर में विटामिन B2 की कमी हो सकती है.

 किन चीजों से मिल सकता है विटामिन B2?

  • दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स
  • अंडे
  • हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, मेथी)
  • बादाम
  • साबुत अनाज (ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा)
  • मछली और चिक

घरेलू उपाय

होंठों को मॉइस्चराइज़ रखें और हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pigmented Lips, Dark Lips, Home Remedies For Pink Lips, Home Remedies For Rosy Lips, Hoth Gulabi Kaise Banaye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on Ji