सिर्फ सिगरेट नहीं, इस वजह से भी काले पड़ते हैं होंठ- ये है बचने का तरीका

किसी भी इंसान की खूबसूरती उसके रंग से नहीं बल्कि चेहरे की बनावट से होती है. किसी की आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं तो किसी के होंठ गुलाबी दिखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के होंठों की रंगत वक्त के साथ उड़ने लगती है. आपने भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा, जिनके होंठ काले पड़ जाते हैं. कई लोगों को लगता है कि ऐसा सिर्फ सिगरेट पीने वाले लोगों के साथ होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सिगरेट के अलावा भी कई कारणों से होंठ काले पड़ सकते हैं. आइए जानते हैं कि इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं.
क्यों काले पड़ जाते हैं होंठ?
गुलाबी होंठों के काले पड़ने के पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं. इसमें विटामिन बी12 की कमी या फिर आयरन की कमी भी एक वजह हो सकती है. जिन लोगों को इसकी कमी होती है, उनके होंठों पर पिग्मेंटेशन होने लगती है. यानी होंठों पर एक काली परत चढ़ जाती है.
ब्लीच या फेशियल? चेहरे की स्किन के लिए क्या है बेस्ट, जानें एक्सपर्ट्स की राय
- जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनके होंठ काले पड़ जाते हैं. निकोटिन से उनके होंठों की स्किन को नुकसान पहुंचता है.
- ज्यादा कॉफी या फिर चाय पीने वाले लोगों को भी ये समस्या हो सकती है. कैफीन का ज्यादा मात्रा में सेवन होंठों का रंग बदल सकता है.
- सूरज की किरणों से जैसे आपके चेहरे पर टैनिंग होती है, वैसे ही होंठों को भी नुकसान पहुंचता है. हानिकारक किरणें होंठ की स्किन को काला कर सकती हैं.
- जिन लोगों के शरीर में जिंक और फोलेट की कमी होती है, उन्हें भी होंठों के कालेपन की समस्या हो सकती है.
कैसे कर सकते हैं बचाव?
होंठों को कालेपन से बचाने के लिए आपको सबसे पहले खूब पानी पीना होगा, जो लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, उनमें ये समस्या कम दिखती है. इसके अलावा सही डाइट लेना और धूप से बचना भी जरूरी है. होंठों के लिए किसी अच्छे मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें और उन्हें ड्राई न होने दें. इसके अलावा ज्यादा कैफीन का सेवन करने से भी बचना चाहिए. होंठों को गुलाबी बनाने के लिए आप ग्लिसरीन और गुलाब जल को मिलाकर लगा सकते हैं, इसके अलावा नींबू और शहद लगाने से भी फायदा मिलता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं