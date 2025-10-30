ऊपर का होंठ काला क्यों पड़ जाता है? डॉक्टर से जानें होंठों का कालापन दूर करने के लिए क्या करें

Dark Lips: गुलाबी होंठ आपकी स्माइल में चार चांद लगाने का काम करते हैं. हालांकि, कई बार अचानक होंठों पर डार्कनेस बढ़ने लगती है. इससे न केवल आपकी स्माइल फीकी पड़ जाती है, बल्कि इसके कारण को लेकर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है यानी आपका ऊपर या नीचे का होंठ अचानक काला पड़ने लगा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका कारण, साथ ही जानेंगे होंठों का कालापन दूर करने के लिए क्या करें.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर फेमस फेमस इंटरनेट पर्सनालिटी और डॉक्टर योकेश अरुल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, ज्यादातर लोग इसे स्मोकिंग का असर मान लेते हैं लेकिन होंठों के काला पड़ने के पीछे कुछ और कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं. जैसे-

ऊपर का होंठ काला पड़ने के कारण



अगर आपका सिर्फ ऊपर का होंठ काला पड़ रहा है, तो इसके पीछे गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय या कॉफी का ज्यादा सेवन एक प्रमुख कारण हो सकता है. इन ड्रिंक्स की गर्मी और इनमें मौजूद कैफीन लिप्स की नेचुरल नमी को कम कर देती है, जिससे उनका रंग गहरा होने लगता है.

अगर नीचे का होंठ ज्यादा काला है, तो इसकी वजह धूप में अधिक समय बिताना हो सकता है. सूरज की यूवी किरणें लिप्स की स्किन को डैमेज कर देती हैं.

वहीं, अगर दोनों होंठों का रंग गहरा है, तो ये जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है. कुछ लोगों के लिप्स नेचुरली डार्क होते हैं, जो शरीर की प्राकृतिक पिग्मेंटेशन पर निर्भर करता है.

होंठों का कालापन दूर करने के लिए क्या करें?



डॉक्टर योकेश अरुल के अनुसार, होंठों को हेल्दी और पिंक बनाए रखने के लिए कुछ आदतों में बदलाव करना जरूरी है. इसके लिए-



सबसे पहले, बार-बार जीभ से होंठों को गीला करने की आदत छोड़ें. इससे होंठ और ज्यादा ड्राई होकर काले पड़ जाते हैं.

होंठ की स्किन को खरोंचने या छीलने से बचें. इससे स्किन डैमेज होती है और रंग और गहरा हो जाता है.

बहुत ज्यादा मैट लिपस्टिक लगाने से भी होंठों में नमी की कमी हो जाती है, जिससे वे डार्क दिखने लगते हैं.

ब्रश करने के बाद मुंह को अच्छी तरह धोना जरूरी है, क्योंकि कुछ टूथपेस्ट में मौजूद केमिकल्स लिप्स को इरिटेट कर सकते हैं.

इसके अलावा, आप कोजिक एसिड या विटामिन ई वाले लिप बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये लिप्स को मॉइस्चराइज करते हैं और धीरे-धीरे उनकी पिग्मेंटेशन को कम करते हैं.

अगर इन घरेलू उपायों के बाद भी होंठों का रंग नहीं सुधरता, तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लें. सही देखभाल और थोड़ी सावधानी से आप अपने होंठों का नेचुरल पिंक कलर वापस पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.