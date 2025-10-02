क्या अदरक पीरियड्स का दर्द कम करता है? सच जानने के बाद शुरू कर देंगे खाना

How To Use Ginger For Menstrual Cramps: पीरियड्स के समय पेन से बचने के लिए ज्यादातर महिलाएं पेनकिलर्स या गर्म पानी की बोतलों का सहारा लेती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं? आपकी रसोई में ही एक ऐसा मसाला मौजूद है जो इस दर्द से नैचुरली राहत दिला सकता है. जी हां, हम बात कर रहे हैं अदरक की जो न सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए, बल्कि एक प्राकृतिक औषधि के रूप में भी जाना जाता है. ये एंटी-इंफ्लेमेटरी और पेन रिलीविंग गुणों से भरपूर है. ऐसे में पीरियड्स के समय इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

Period Cramps Remedies | पीरियड्स दर्द का घरेलू उपाय

अदरक के फायदे: अदरक में जिंजरोल, शोघोल और जिंजेरोन जैसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में पीरियड्स के दौरान इसका सेवन दर्द को कम करने में मदद कर सकता है.

एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण: अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन और मांसपेशियों के तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं.

अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन और मांसपेशियों के तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं. ब्लड फ्लो में सुधार : अदरक में पाए जाने वाले कुछ तत्व ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

: अदरक में पाए जाने वाले कुछ तत्व ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. प्राकृतिक दर्द निवारक: अदरक एक प्राकृतिक दर्द निवारक की तरह काम करता है.

इसे भी पढ़ें: टमाटर और शहद का अच्छी स्किन से क्या कनेक्शन है?

कैसे करें अदरक का सेवन?

अदरक की चाय: अदरक को कद्दूकस कर एक कप पानी में 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह उबाल लें, फिर इसमें थोड़ा शहद मिलाकर दिन में 2 बार पिएं, लेकिन ध्यान रखें इसे पीरियड्स से 2 दिन पहले से ही शुरू कर दें पीना.

अदरक का पानी: एक गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा अदरक का रस मिलाकर रोजाना सुबह खाली पेट पीने से भी पीरियड्स के दर्द से राहत पाई जा सकती है.

सूप : सूप में हल्का अदरक मिलाकर उसका सेवन करें, इससे न केवल आपका दर्द कम होगा, बल्कि पेट से जुड़ी दिक्कतों से भी राहत मिलेगी.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)