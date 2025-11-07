विज्ञापन
Shubh Ratri: अगर मैं रोज रात को कच्चा लहसुन खाऊं तो क्या होगा?

Is It Good To Eat Garlic At Night: रात में लहसुन खाने से फायदे दोगुने हो सकते हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं किन लोगों को खाना चाहिए रात में सोने से पहले लहसुन. 

लहसुन खाने के फायदे

Is It Good To Eat Garlic At Night: लहसुन स्वाद और सुगंध दोनों से भरपूर है. इसमें पाए जाने वाले सल्फर यौगिक इसे प्राकृतिक औषधि का दर्जा देते हैं. इसे डाइट में शामिल करने के कई फायदे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोने से पहले लहसुन खाया है? अगर नहीं, तो आज से बना लें इसे अपनी आदत. रात में लहसुन खाने से फायदे दोगुने हो सकते हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं किन लोगों को खाना चाहिए रात में सोने से पहले लहसुन. 

रात में लहसुन खाने के फायदे

पाचन: रात में लहसुन खाने से पाचन क्रिया को बेहतर किया जा सकता है और पेट में गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए रात में सोने से पहले लहसुन खाना फायदेमंद साबित हो सकता है. 

नींद: लहसुन में पाया जाने वाला यौगिक तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे नींद अच्छी आ सकती है. जो लोगों को नींद न आने की समस्या से परेशान रहते हैं उनके लिए यह एक आसान घरेलू उपाय हो सकता है.

इम्यूनिटी: लहसुन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकता है. सोने से पहले इसका सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है और बदलते मौसम में होने वाली समस्याएं जैसे सर्दी-जुकाम, खांसी और संक्रमण से बचाव किया जा सकता है.

दिल: लहसुन में मौजूद एलिसिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. यह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम कर सकता है और दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को घटा सकता है. हार्ट के मरीजों के लिए सोने से पहले कच्चा लहसुन खाना फायदेमंद हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

