वजन कैसे बढ़ाएं? डाइट में इन चीजों को करें शामिल, यूं बढ़ने लगेगा वजन

How To Gain Weight Faster: यहां वजन बढ़ाने के लिए कुछ हेल्दी टिप्स बताई गई हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं.

वजन कैसे बढ़ाएं? डाइट में इन चीजों को करें शामिल, यूं बढ़ने लगेगा वजन
Weight gain kaise kare?

How To Gain Weight Faster: कई लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं. वहीं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कम वजन यानी दुबलापन की परेशानी से जूझ रहे हैं. शरीर बहुत पतला हो जाने से न सिर्फ दिखने में कमजोरी लगती है, बल्कि थकान, कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी भी महसूस होती है. अगर आप भी दुबलेपन की समस्या से परेशान हैं और वजन बढ़ाने के लिए असरदार उपाय ढूंढ रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए. यहां वजन बढ़ाने के लिए कुछ हेल्दी टिप्स बताई गई हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं.

सबसे जल्दी क्या खाने से वजन बढ़ता है?

आलू: आलू में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो शरीर को ऊर्जा देने और वजन को बढ़ाने में मदद कर सकती है. आप चाहें, तो उबले आलू या आलू की सूखी सब्जी बनाकर रोटी के साथ खा सकते हैं. वजन बढ़ाने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

हरी मटर: हरी मटर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जो मसल्स बिल्ड करने में मदद कर सकती हैं. आप मटर पनीर, आलू मटर या पुलाव के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं.

स्वीट कॉर्न: स्वीट कॉर्न न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होती है बल्कि, वजन बढ़ाने में भी मदद कर सकती है. इसमें पाए जाने वाले गुण शरीर को हेल्दी रखने में मददगार साबित हो सकते हैं.

केला: केले में कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी6, विटामिन सी और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो वजन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. आप चाहें, तो रोजाना दूध में केला मिलाकर बनाना शेक की तरह इसका सेवन कर सकते हैं. यह न सिर्फ पीने में स्वादिष्ट होगा, बल्कि सेहत को कई फायदे भी पहुंचाएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

