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किचन सिंक पर जमे दाग और पानी के निशान हटाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स

किचन सिंक हो गया है दागदार? बिना महंगे क्लीनर के ऐसे करें साफ, मिनटों में गायब हो जाएंगे दाग-धब्बे.

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किचन सिंक पर जमे दाग और पानी के निशान हटाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स
किचन सिंक के दाग कैसे हटाएं.
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किचन हमारे घर का सबसे अहम हिस्सा है जहां हम रोज सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने परिवार की सेहत भी बनाते हैं. लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा गंदगी और पानी के निशान भी जम जाते हैं. खाना बनाने और बर्तन धोने के बाद अक्सर किचन का सिंक गंदा और फीका नजर आने लगता है. पानी सूखने के बाद उस पर सफेद परत जम जाती है. अगर आप भी अपने किचन के सिंक को शीशे की तरह चमकाना चाहते हैं, तो महंगे क्लीनर्स नहीं, आपके घर की किचन में ही ऐसी कई चीजें मौजूद हैं, जो आपके सिंक को मिनटों में नया जैसा बना सकती हैं. तो चलिए जानते हैं आसान और असरदार तरीके.

किचन सिंक को कैसे साफ करें- 

​1. बेकिंग सोडा और नींबू- 

​बेकिंग सोडा सिर्फ खाना पकाने ही नहीं बल्कि सफाई के लिए भी सबसे परफेक्ट चीज है. 

कैसे करें- सबसे पहले सिंक को सादे पानी से गीला कर लें. अब इसके ऊपर चारों तरफ बेकिंग सोडा छिड़क दें. इसके बाद एक नींबू लें और उसे बीच से काटकर सिंक पर रगड़ना शुरू करें. नींबू के रस और बेकिंग सोडा का मेल एक झाग पैदा करता है जो जमी हुई चिकनाई और मैल को बहुत आसानी से काट देता है. इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें. 

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​2. सिरका और डिश सोप- 

​पानी के सूखने से जो सफेद दाग सिंक पर जम जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए सफेद सिरका काम आ सकता है. 

कैसे करें- एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सिरका और पानी मिला लें. इसमें थोड़ा सा लिक्विड डिश सोप भी मिला सकते हैं. इस घोल को पूरे सिंक पर अच्छे से स्प्रे कर दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद एक स्पंज या स्कॉच ब्राइट लेकर हल्के हाथों से रगड़ें. सारे दाग और पानी के निशान गायब हो जाएंगे और स्टील में एक अलग ही चमक आ जाएगी.

3. ​नमक और नींबू- 

​सिंक के कोने और नल के आसपास अक्सर ऐसी गंदगी जम जाती है जिसे साफ करना मुश्किल लगता है. 

कैसे करें- इसके लिए आधा नींबू लें और उस पर खूब सारा नमक छिड़क दें. अब इस नींबू को सिंक के कोनों और नल पर अच्छी तरह से रगड़ें. नमक एक स्क्रबर का काम करता है जो जमी हुई गंदगी को ढीला कर देता है और नींबू दाग-धब्बों को साफ कर देता है. इसके बाद इसे साफ पानी से धो लें.

​इन बातों का भी रखें खास ख्याल-

  • ​रात को सोने से पहले सिंक को हमेशा एक बार डिश सोप और स्पंज से साफ करके सूखा लें. इससे कभी भी जिद्दी दाग नहीं जमेंगे.
  • सिंक को साफ करने के लिए कभी भी बहुत ज्यादा कठोर या लोहे वाले स्क्रबर का इस्तेमाल न करें. इससे सिंक पर खरोंच आ सकती हैं और उसकी चमक हमेशा के लिए फीकी पड़ सकती है. 

ये भी पढ़ें- जले हुए एल्युमिनियम के बर्तन को कैसे साफ करें? ये 2 ट्रिक मिनटों में जिद्दी दाग का करेंगी सफाया

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