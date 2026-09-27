विज्ञापन
विशेष लिंक

LPG सब्सिडी चाहिए तो करा लें बायोमेट्रिक e-KYC, एक अक्टूबर से लागू होंगे ये 3 नए नियम

LPG New Rules October 2026: एक अक्टूबर 2026 से देश में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग, ई-केवाईसी सब्सिडी और रिफिल के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. जानिए घरेलू बजट से जुड़े इन बदलावों की पूरी डिटेल.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
LPG सब्सिडी चाहिए तो करा लें बायोमेट्रिक e-KYC, एक अक्टूबर से लागू होंगे ये 3 नए नियम
रसोई गैस के नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए आप पर क्या पड़ेगा असर
NDTV
  • एक अक्टूबर 2026 से LPG सिलेंडर की सब्सिडी पाने के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा.
  • eKYC न कराने वाले उपभोक्ताओं को 210 रुपये की सब्सिडी नहीं मिलेगी.
  • सभी उपभोक्ता अब रिफिल बुकिंग के लिए पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर पाएंगे.
बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि क्या है?

 LPG Cylinder New Rules 2026: देशभर में एक अक्टूबर 2026 से रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की कीमत, बुकिंग और सब्सिडी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक, रियायती दर पर सिलेंडर यानी 210 रुपये की सब्सिडी पाने के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (eKYC) करवाना जरूरी कर दिया गया है. इससे पहले 7 सितंबर को दो सिलेंडर बुकिंग के बीच 25 दिनों का न्यूनतम अंतर भी तय किया गया था. अगर आप भी इंडेन (Indane), एचपी (HP Gas) या भारत गैस (Bharat Gas) के उपभोक्ता हैं, तो आपको इन नए नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है.

एलपीजी को लेकर एक अक्टूबर से होंगे ये 4 प्रमुख बदलाव

बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी

नए सरकारी आदेश के मुताबिक अब सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन को जरूरी कर दिया गया है. इसके बाद जिन ग्राहकों की ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उन्हें प्रति सिलेंडर मिलने वाली 210 रुपये की सरकारी सब्सिडी रोक दी जाएगी. ऐसे उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर ही गैस सिलेंडर रिफिल कराना पड़ेगा. हालांकि, राहत की बात ये है कि ई-केवाईसी न होने के बाद भी गैस कनेक्शन रद्द नहीं किया जाएगा और सिलेंडर की डिलीवरी जारी रहेगी. देश में लगभग 89.9% उपभोक्ता पहले ही यह सत्यापन पूरा कर चुके हैं, जिन्हें दोबारा प्रक्रिया दोहराने की जरूरत नहीं है.

एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें होंगी जारी

तेल कंपनियां (OMCs) हर महीने की पहली तारीख को कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय दरों के आधार पर गैस सिलेंडरों के दाम तय करती हैं. ऐसे में एक अक्तूबर को भी घरेलू और कमर्शियल  एलपीजी सिलेंडरों के संशोधित रेट जारी किए जाएंगे. इससे पहले सरकार ने 7 सितंबर सरकार ने दो सिलेंडर बुकिंग के बीच लगने वाले सम सीमा के नियमों में भी संशोधन किया है. अब देश के सभी शहरी और ग्रामीण उपभोक्ता पिछला सिलेंडर डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अगली रिफिल बुक कर पाएंगे. इससे पहले ग्रामीण इलाकों में यह समय सीमा 45 दिनों की थी, जिसे अब घटाकर पूरे देश के लिए एक समान यानी 25 दिन कर दिया गया है.

व्यावसायिक दुरुपयोग और फर्जी कनेक्शन पर लगाम

बायोमेट्रिक ई-केवाईसी लागू करने का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग जैसे होटल, ढाबे व औद्योगिक इकाइयां को रोकना है. इससे एक ही नाम या फर्जी आधार पर चल रहे डुप्लीकेट कनेक्शनों को चिन्हित कर ब्लॉक करने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें- LPG eKYC कराने में नहीं आता है कोई खर्च, जानें घर बैठे ऑनलाइन e-KYC करने का तरीका

अपने एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी ऐसे जांचें

उपभोक्ता अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर जैसे Indane, HP, Bharat Gas की आधिकारिक वेबसाइट या केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल MyLPG.in पर जाकर अपने कनेक्शन और ईकेवाईसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली की बसों में एक अक्टूबर से महिलाएं बिना पिंक कार्ड नहीं कर सकेंगी फ्री सफर, घर बैठे ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
LPG New Rules, LPG Cylender, LPG Booking New Rule
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com