जले हुए एल्युमिनियम के बर्तन को कैसे साफ करें? ये 2 ट्रिक मिनटों में जिद्दी दाग का करेंगी सफाया

रोजमर्रा की रसोई में कई बार खाना बनाते समय एल्युमिनियम के बर्तन जल जाते हैं. दूध उबलकर गिर जाए, सब्जी ज्यादा देर तक गैस पर रह जाए या चाय का पतीला नीचे से काला पड़ जाए, तो उसे साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है. कई लोग घंटों तक बर्तन रगड़ते रहते हैं, लेकिन जिद्दी काले दाग आसानी से नहीं निकलते. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से जले हुए एल्युमिनियम के बर्तन को फिर से चमकाया जा सकता है.

ट्रिक नंबर 1: बेकिंग सोडा और पानी का इस्तेमाल

जले हुए बर्तन को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा बेहद कारगर माना जाता है. इसके लिए सबसे पहले बर्तन में इतना पानी भरें कि जला हुआ हिस्सा पूरी तरह डूब जाए. अब इसमें 2 से 3 चम्मच बेकिंग सोडा डालें और मिश्रण को 10 से 15 मिनट तक उबाल लें.

जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाए, तब किसी स्क्रबर या स्पंज की मदद से बर्तन को हल्के हाथों से रगड़ें. उबालने से जली हुई परत नरम हो जाती है और आसानी से निकलने लगती है. इसके बाद बर्तन को सामान्य डिशवॉश लिक्विड से धो लें. इससे बर्तन काफी हद तक साफ और चमकदार नजर आने लगेगा.

ट्रिक नंबर 2: सिरका और नींबू का कमाल

अगर दाग ज्यादा जिद्दी हैं, तो सिरका और नींबू का उपाय आजमा सकते हैं. सबसे पहले जले हुए बर्तन में एक कप पानी डालें. इसके बाद 2 से 3 चम्मच सफेद सिरका और आधा कटा हुआ नींबू डालकर 10 मिनट तक उबालें.

सिरके की अम्लीय प्रकृति और नींबू में मौजूद प्राकृतिक एसिड जली हुई परत को ढीला करने में मदद करते हैं. मिश्रण ठंडा होने के बाद स्क्रबर से हल्के हाथों से रगड़ें. थोड़ी ही मेहनत में काले दाग हटने लगेंगे और बर्तन पहले की तुलना में ज्यादा साफ दिखाई देगा.

सफाई के दौरान रखें ये बातें ध्यान

एल्युमिनियम के बर्तन को बहुत ज्यादा ताकत से न रगड़ें, इससे उसकी सतह खराब हो सकती है.

स्टील वूल जैसे बेहद कठोर स्क्रबर का कम इस्तेमाल करें.

बर्तन साफ करने के बाद उसे अच्छी तरह सुखा लें, ताकि उस पर पानी के निशान न पड़ें.

भविष्य में बर्तन जलने से बचाने के लिए खाना बनाते समय गैस की आंच पर नजर रखें.

इन दो आसान घरेलू ट्रिक्स की मदद से जले हुए एल्युमिनियम के बर्तनों पर पड़े जिद्दी दागों को हटाया जा सकता है. महंगे क्लीनर खरीदने की बजाय घर में मौजूद चीजों से ही बर्तन को दोबारा चमकदार बनाया जा सकता है.

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