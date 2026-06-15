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शाम की भूख के लिए बनाएं क्रिस्पी सत्तू चीला, स्वाद और प्रोटीन दोनों मिलेंगे भरपूर

शाम को कुछ चटपटा खाने का मन हो लेकिन हेल्थ से भी समझौता न करना पड़े, तो सत्तू चीला एक शानदार विकल्प हो सकता है. यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है और कम समय में आसानी से तैयार हो जाता है.

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शाम की भूख के लिए बनाएं क्रिस्पी सत्तू चीला, स्वाद और प्रोटीन दोनों मिलेंगे भरपूर
Sattu Chilla Recipe
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आजकल लोग ऐसे स्नैक्स की तलाश में रहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी हों. खासकर शाम के समय लगने वाली भूख में अक्सर लोग समोसे, नमकीन या पैकेट वाले स्नैक्स खा लेते हैं, जो स्वाद तो देते हैं लेकिन पोषण के मामले में पीछे रह जाते हैं. अगर आप भी कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो पेट भरे, स्वादिष्ट लगे और शरीर को जरूरी पोषण भी दे, तो सत्तू चीला एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह रेसिपी बनाने में आसान है, कम तेल में तैयार हो जाती है और प्रोटीन से भरपूर होने के कारण लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकती है.

सत्तू भुने हुए चने से बनाया जाता है और भारतीय खानपान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. खासतौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू से बनने वाली कई डिशेज काफी लोकप्रिय हैं. सत्तू चीला उन्हीं में से एक स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी है, जिसे नाश्ते या शाम के स्नैक के रूप में खाया जा सकता है.

सत्तू में प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. यही वजह है कि इसे खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती. इसके अलावा यह पचने में भी अपेक्षाकृत हल्का माना जाता है. जो लोग अपनी डाइट में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहते हैं या तली-भुनी चीजों से दूरी बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

सत्तू चीला बनाने के लिए सामग्री-

  • 1 कप सत्तू
  • 2 बड़े चम्मच बेसन
  • 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ
  • 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई
  • 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ
  • 2 बड़े चम्मच हरा धनिया
  • आधा छोटा चम्मच अजवाइन
  • नमक स्वादानुसार
  • पानी जरूरत के अनुसार
  • थोड़ा सा तेल

ऐसे बनाएं क्रिस्पी सत्तू चीला

  1. एक बड़े बाउल में सत्तू और बेसन डालकर मिला लें. अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन और नमक डालें. धीरे-धीरे पानी मिलाते हुए गाढ़ा बैटर तैयार करें.
  2. अब तवा गर्म करें और उस पर हल्का सा तेल लगाएं. तैयार बैटर को तवे पर डालकर गोल आकार में फैलाएं. इसे मध्यम आंच पर पकाएं ताकि चीला बाहर से कुरकुरा और अंदर से अच्छी तरह पक जाए. जब एक तरफ सुनहरा रंग आ जाए तो पलटकर दूसरी तरफ भी सेंक लें.

सत्तू चीला हरी धनिया की चटनी, दही या टमाटर की चटनी के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है. आप इसमें कद्दूकस की हुई गाजर, शिमला मिर्च या पालक भी मिला सकते हैं.

अगर आप शाम की भूख के लिए एक हेल्दी, टेस्टी और हाई-प्रोटीन स्नैक की तलाश में हैं, तो सत्तू चीला जरूर ट्राई करें. यह स्वाद और सेहत का शानदार मेल साबित हो सकता है.

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