सर्दियों का सुपरफूड... जानें इसके फायदे और कैसे करें रूटीन में शामिल

What Are The Benefits Of Saffron: केसर अपनी खुशबू के लिए ही नहीं स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जानी जाती है. यह न सिर्फ शरीर को अंदर से गर्म रखती है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, त्वचा निखारने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में भी सहायता करती है. इसमें पाए जाने वाले तत्व क्रोसेटिन, क्रोसीन, और सैफरनल शरीर पर सकारात्मक असर डालते हैं. तो आइए जानते हैं सर्दियों में केसर खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं, इसे कैसे खाना चाहिए?

केसर खाने के फायदे | What Happens If I Eat Saffron Daily?

शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता: केसर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर सर्दियों में होने वाली स्वास्थ्य दिक्कतें जैसे सर्दी-जुकाम, खांसी और वायरल संक्रमण का खतरा कम करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो केसर का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

पाचन के लिए है बेहतर:केसर में मौजूद तत्व पाचन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप पेट की समस्याएं जैसे अपच, गैस और कब्ज से परेशान हैं तो नियमित रूप से केसर का सेवन आपकी समस्या का समाधान कर सकता है.

मूड को रखता है ठीक: सर्दी का मौसम कई लोगों को उदासी और आलसी बना देता है. अगर आप भी उन्हें में से एक हैं तो चिंता न करें. केसर एक नैचुरल मूड-लिफ्टर का काम करता है. इसका सेवन तनाव को कम करने और मन को शांत रखने में मदद कर सकता है.

स्किन: केसर में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप स्किन से जुड़ी दिक्कतों से परेशान हैं, तो केसर का सेवन आपकी मदद कर सकता है.

कैसे करें सेवन?

दो से तीन रेशे केसर को गुनगुने दूध में मिलाकर सुबह या रात के समय पिया जा सकता है. आप चाहें, तो केसर को हल्दी या शहद के साथ भी मिलाकर ले सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)