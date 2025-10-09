सब्जा के बीज को खाने से होने वाले फायदों के बारे में जानते हैं?

Sabja Ke Beej Ke Fayde: सब्जा के बीजों को बेसिल सीड्स भी कहा जाता है. ये बीज देखने में छोटे और काले रंग के जरूर होते हैं, लेकिन इनमें सेहत से जुड़े कई बड़े फायदे छिपे हैं. प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर ये बीज शरीर को अंदर से मज़बूत बनाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए बिना देरी किए यहां जानते हैं सब्जा के बीज खाने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को जरूर खाने चाहिए ये बीज.

सब्जा के बीज खाने के क्या फायदे हैं | What Are The Benefits Of Basil seeds?

वजन: सब्जा के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं. इनका सेवन पेट लंबे समय तक भरा रखत है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है और वजन को कंट्रोल में किया जा सकता है. अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो इन बीजों का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: पथरी क्यों होती है? कारण, लक्षण और बचाव

पाचन: सब्जा के बीजों में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो आंतों की सफाई करने में मदद करता है और कब्ज की समस्या से राहत दिला सकता है. अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं जैसे गैस, एसिडिटी या अपच कि तो नियमित रूप से सब्जा के बीजों का सेवन आपकी पाचन को ठीक रख सकता है.

त्वचा और बाल: सब्जा के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा-3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो त्वचा को चमकदार बनाते हैं और बालों की हेल्थ को सुधारने में मदद कर सकते हैं. जो लोग पिंपल्स और त्वचा से जुड़ी अन्य समस्याओं से परेशान रहते हैं उनके लिए इन बीजों का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

इम्यूनिटी: सब्जाके बीजों में मौजूद मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं. नियमित सेवन करने से गर्मियों में बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाव होता है. कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इन बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए.

कैसे करें सेवन?

1 चम्मच सब्जा के बीज को 1 कप पानी में 15 से 20 मिनट तक भिगोकर रखें.

ये फूलकर जैल जैसे हो जाएंगे.

आप इन्हें पानी, दूध, शेक, स्मूदी या फालूदा में मिला सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)