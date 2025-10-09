विज्ञापन
विशेष लिंक

पथरी क्यों होती है? कारण, लक्षण और बचाव

Kidney Stone Causes And Symptoms: तो चलिए विस्तार से जानते हैं पथरी क्यों बनती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के उपाय कौन से हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
पथरी क्यों होती है? कारण, लक्षण और बचाव
What are 5 symptoms of having kidney stones?

Kidney Stone Causes And Symptoms: पथरी या किडनी स्टोन एक आम समस्या बन गई है जो आजकल हर उम्र के लोगों में देखी जा रही है. बदलता लाइफस्टाइल, पानी की कमी, गलत खानपान और ज्यादा नमक या प्रोटीन का सेवन पथरी बनने के बड़े कारणों में से एक हैं. अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए, तो यह किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है और दर्द का कारण बन सकती है. तो चलिए विस्तार से जानते हैं पथरी क्यों बनती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के उपाय कौन से हैं. 

किडनी में पथरी होने के लक्षण | Pathari Kaise Hoti Hai

पथरी बनने के कारण

पानी की कमी: शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए रोजाना 7 से 8 गिलास पानी पीने की सलाह डी जाती है. पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीने से किडनी में मिनरल और सॉल्ट की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है.

इसे भी पढ़ें: क्या ब्लैक कॉफी पीने से लिवर डिटॉक्स होता है?

खानपान:  ज्यादा नमक, चीनी, प्रोटीन या ऑक्सलेट से भरपूर चीजें जैसे पालक, चॉकलेट, चाय, मेवा का सेवन पथरी बनने का खतरा बढ़ा सकता है.

आनुवंशिक कारण: अगर परिवार में किसी को पथरी की समस्या रही है, तो अगली पीढ़ी में इसके होने की संभावना बढ़ सकती है. 

पथरी के लक्षण

  •  पीठ या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द

  • पेशाब में जलन या खून आना

  • बार-बार पेशाब आने की इच्छा

  • मिचली या उल्टी महसूस होना

  • बुखार या ठंड लगना

पथरी के बचाव

ज्यादा पानी पिएं: रोजाना कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीने से मूत्र पतला रहता है और पथरी बनने की संभावना कम हो सकती है.

संतुलित आहार: नमक, लाल मांस और चीनी का सेवन सीमित करें और विटामिन सी और फाइबर से भरपूर फल और सब्जियों का सेवन ज्यादा करें. 

एक्सरसाइज: शरीर को एक्टिव रखने के लिए रोजाना अपने लिए समय निकालें और काम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kidney Stone, Pathri Ke Lakshan, Pet Me Pathri Ke Lakshan, Pathri Kaise Hoti Hai, Kidney Me Pathri Ka Ilaj
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com