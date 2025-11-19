विज्ञापन
फेल हो जाएंगे फायदे अगर पता चले चिया सीड्स खाने के नुकसान, स्किन के डॉक्टर की बात सुनकर इसे बाहर फेंक देंगे

Chia Seeds Ke Nuksan: आइए स्किन की डॉक्टर Jushya Sarin से जानते हैं चिया सीड्स को खाने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन.

Chia seeds kise nahi khana chahiye?

Chia Seeds Ke Nuksan: चिया सीड्स सुपरफूड्स की लिस्ट में शामिल हैं. वेट को कम करने से लेकर पेट को ठीक रखने और एनर्जी को बढ़ाने जैसे कई फायदों के कारण लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं. फायदे तो इसके कई हैं, लेकिन हर चीज के फायदे होने के साथ-साथ कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. चिया सीड्स को गलत तरीके से या ज्यादा खाने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है. तो आइए स्किन की डॉक्टर Jushya Sarin से जानते हैं चिया सीड्स को खाने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन.

चिया सीड्स कब नहीं खाना चाहिए?

पेट: चिया सीड्स में फाइबर ज्यादा होता है. अगर कोई व्यक्ति इसे अचानक ज्यादा मात्रा में खाने लगे, तो पेट फूलना, गैस, कब्ज या पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जिन लोगों का पेट पहले से ही संवेदनशील है या जिन्हें इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS) है, उन्हें इसकी मात्रा सीमित रखनी चाहिए.

लो ब्लड प्रेशर: चिया सीड्स ओमेगा-3 से भरपूर हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है. इसलिए जिन लोगों को पहले से ही लो बीपी की समस्या है या जो ब्लड प्रेशर कम करने की दवा लेते हैं, उनके लिए इसका ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है. यह बीपी को जरूरत से ज्यादा कम कर सकता है.

एलर्जी: कुछ लोगों को चिया सीड्स खाने से एलर्जी हो सकती है, जिसके लक्षणों में त्वचा पर खुजली, लाल दाने, उल्टी या सांस लेने में परेशानी शामिल हो सकती है. अगर इन्हें खाने के बाद आपको ऐसे लक्षण दिखें, तो तुरंत इनका सेवन बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

