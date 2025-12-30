विज्ञापन
43 minutes ago

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी (Bangladesh Nationalist Party) की चेयरपर्सन खालिदा ज़िया का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनका देहांत मंगलवार सुबह फज्र की नमाज़ के तुरंत बाद लगभग 6 बजे ढाका के एक अस्पताल में हुआ, जहां वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं. यह जानकारी उनकी पार्टी बीएनपी ने एक आधिकारिक बयान में दी.

बीएनपी ने अपने बयान में कहा, 'नेशनल लीडर बेगम खालिदा ज़िया आज सुबह फज्र की नमाज़ के तुरंत बाद दुनिया छोड़ गईं. हम उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं और सभी से दुआ की अपील करते हैं.'

बांग्लादेश में शोक की लहर है और पूरी दुनियाभर से नेताओं के शोक संदेश आ रहे हैं. उनके समर्थक उन्हें याद कर रहे हैं. यहां पढ़ें पल-पल के लाइव अपडेट्स-

Dec 30, 2025 08:56 (IST)
Bangladesh LIVE Updates: कैसे हुई खालिदा जिया की राजनीति में एंट्री

1981 में अपने पति जियाउर्रहमान की हत्या के बाद, खालिदा 2 जनवरी 1982 को एक सामान्य सदस्य के रूप में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) में शामिल हो गईं और बाद में मार्च 1983 में पार्टी की उपाध्यक्ष चुनी गईं. एक साल बाद, अगस्त 1984 में, पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना. खालिदा ने ही 1983 में बांग्लादेश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद के शासन को समाप्त करने के लिए सात-पक्षीय गठबंधन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी.

Dec 30, 2025 08:54 (IST)
Bangladesh LIVE Updates: तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं खालिदा जिया

1991 में, 27 फरवरी को स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव के माध्यम से खालिदा जिया देश की पहली महिला प्रधान मंत्री बनीं. इसके बाद वह 1996 और 2001 में दोबारा कुर्सी पर बैठीं.

Dec 30, 2025 08:53 (IST)
Bangladesh LIVE Updates: जब खालिदा जिया ने की थी पीएम मोदी से मुलाकात

जून 2015 में तत्कालीन प्रधान मंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर बांग्लादेश की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिदा जिया से मुलाकात की. 

Dec 30, 2025 08:52 (IST)
Bangladesh LIVE Updates: खालिदा जिया के नाम कभी न हारने का अनोखा रिकॉर्ड है

खालिदा जिया 1991, 1996 और 2001 के आम चुनावों में पांच अलग-अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनी गईं. 2008 में, उन्होंने उन सभी तीन निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था.

Dec 30, 2025 08:09 (IST)
Bangladesh LIVE Updates: खालिदा जिया कौन थीं?

1945 में भारत बंटा नहीं था और तक के अविभाजित दिनाजपुर जिले के जलपाईगुड़ी में खालिदा जिया का जन्म हुआ था. खालिदा जिया ने 1991 से तीन बार बांग्लादेश की प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया. वह बांग्लादेश की प्रधान मंत्री के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला थीं. उनकी शादी बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान से हुई थी, जिनकी 1981 में हत्या कर दी गई थी. जब जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, तो खालिदा जिया प्रथम महिला (फर्स्ट लेडी) के रूप में उनके साथ थीं.

Dec 30, 2025 08:07 (IST)
Bangladesh LIVE Updates: "खालिदा जिया का फज्र की नमाज के बाद निधन हो गया"- पार्टी

BNP के वेरिफाइड फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कहा गया, "खालिदा जिया का आज सुबह फज्र की नमाज के तुरंत बाद लगभग 6 बजे निधन हो गया." बता देंकि फज्र की नमाज हर दिन के पांच नमाजों में से एक है जो भोर और सूर्योदय के बीच की जाती है.

Dec 30, 2025 08:06 (IST)
Bangladesh LIVE Updates: खालिदा जिया को वेंटीलेटर पर रखा गया था

12 दिसंबर की रात खालिदा जिया की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. मेडिकल बोर्ड के प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट शहाबुद्दीन तालुकदार के एक बयान के अनुसार, "उनकी सांस लेने में कठिनाई बढ़ गई, उनका ऑक्सीजन स्तर गिर गया और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया." इसमें कहा गया था कि 80 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री का इलाज पहले "हाई फ्लो नेज़ल कैनुला और BiPAP सपोर्ट से किया जा रहा था, लेकिन कोई सुधार नहीं होने पर, उनके फेफड़ों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को आराम देने के लिए उन्हें वैकल्पिक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया."

Dec 30, 2025 08:05 (IST)
Bangladesh LIVE Updates: खालिदा जिया नवंबर से अस्पताल में थीं

द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, दिल और फेफड़ों में संक्रमण का पता चलने के बाद खालिदा जिया को उनके मेडिकल बोर्ड की सलाह पर 23 नवंबर को एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वह निमोनिया से भी पीड़ित थीं. लंदन में चार महीने के चिकित्सा उपचार के बाद जिया इस मई में ढाका लौट आईं.

Dec 30, 2025 08:04 (IST)
Bangladesh LIVE Updates: खालिदा जिया को लिवर सिरोसिस, गठिया की बीमारी थी

उनके डॉक्टरों ने कहा कि खालिदा जिया को लीवर का एडवांस सिरोसिस, गठिया, मधुमेह और छाती और हृदय की समस्याएं थीं.

Dec 30, 2025 08:03 (IST)
Bangladesh LIVE Updates: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन

बांग्लादेश की पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया की लंबी बीमारी के कारण ढाका के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है. वह 80 वर्ष की थीं. उनके बारे में कई लोगों का मानना ​​था कि वह अगले साल चुनाव जीतकर एक बार फिर अपने देश का नेतृत्व करेंगी.

