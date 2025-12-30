बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी (Bangladesh Nationalist Party) की चेयरपर्सन खालिदा ज़िया का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनका देहांत मंगलवार सुबह फज्र की नमाज़ के तुरंत बाद लगभग 6 बजे ढाका के एक अस्पताल में हुआ, जहां वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं. यह जानकारी उनकी पार्टी बीएनपी ने एक आधिकारिक बयान में दी.

बीएनपी ने अपने बयान में कहा, 'नेशनल लीडर बेगम खालिदा ज़िया आज सुबह फज्र की नमाज़ के तुरंत बाद दुनिया छोड़ गईं. हम उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं और सभी से दुआ की अपील करते हैं.'

बांग्लादेश में शोक की लहर है और पूरी दुनियाभर से नेताओं के शोक संदेश आ रहे हैं. उनके समर्थक उन्हें याद कर रहे हैं. यहां पढ़ें पल-पल के लाइव अपडेट्स-