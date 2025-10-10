रोजाना दही खाने से क्या होगा? ये 4 लोग आज से शुरू कर दें खाना

What Happens If We Eat Curd Daily: दही हमारी थाली का वो हिस्सा है जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि शरीर को कई रोगों से दूर भी रख सकता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी6 और विटामिन बी12 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या रोजाना एक कटोरी दही खाना शरीर के लिए ठीक है या नहीं? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए. यहां जानें रोजाना एक कटोरी दही खाने से क्या होता है?
रोज दही खाने के फायदे | Benefits Of Eating Curd For Skin
पाचन: दही में मौजूद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पेट के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. इसे खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है. जो लोग पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं, उनके लिए रोजाना एक कटोरी दही का सेवन फायदेमंद माना जा सकता है.
इसे भी पढ़ें: सुबह खाली पेट करी पत्ता पानी पीने के क्या फायदे हैं? आज से शुरू कर दें, फिर देखें जादू
इम्यूनिटी बूस्टर: दही में कुछ तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं. इसमें मौजूद विटामिन B12 और राइबोफ्लेविन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मददगार हैं. अगर आप बार-बार बीमार पड़ते हैं तो दही का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.
हड्डियां: कैल्शियम और फॉस्फोरस से भरपूर दही हड्डियों की सेहत के लिए लाभदायक माना जा सकता है. रोजाना एक कटोरी दही खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव किया जा सकता है. कमजोर हड्डियों से राहत पाना चाहते हैं? दही को अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करें.
स्किन: दही का सेवन स्किन के लिए अच्छा माना जा सकता है क्योंकि यह शरीर में नमी बनाए रखता है साथ ही, इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को डिटॉक्स करता है. स्किन से जुड़ी दिक्कतों से परेशान लोगों के लिए नियमित रूप से दही का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.
Watch Video:
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं