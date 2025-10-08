सुबह खाली पेट करी पत्ता पानी पीने के क्या फायदे हैं? आज से शुरू कर दें, फिर देखें जादू

Curry Leaves Water On Empty Stomach: करी पत्ता, जिसे कढ़ी पत्ता के नाम से भी जाना जाता है किसी औषधि से कम नहीं. इसका उपयोग आमतौर पर तड़के में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका पानी भी शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इन पत्तों में एंटीऑक्सिडेंट्स, आयरन, विटामिन ए, बी, सी और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरह के रोगों से दूर रख सकते हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं करी पत्ते का पानी पीने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसे अपने रूटीन में शामिल.

करी पत्ता का पानी पीने के क्या फायदे हैं? | Is It Good To Drink Curry Leaves Boiled Water?

वजन: करी पत्ते का पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे शरीर में फैट जलने की प्रक्रिया तेज होती है. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो इस पानी को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

डायबिटीज: करी पत्ते के पानी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में इंसुलिन की मात्रा को संतुलित कर सकते हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

पाचन: पेट से जुड़ी दिक्कतों जैसे एसिडिटी, गैस या बदहजमी की समस्या से राहत पाने के लिए भी करी पत्ते के पानी का सेवन किया जा सकता है. जो लोग पेट की समस्या से परेशान रहते हैं उनको ये पानी जरूर पीना चाहिए.

बाल और स्किन: करी पत्ते में पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट्स बालों को झड़ने से रोकने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं साथ ही, इस पानी को पीकर स्किन से जुड़ी समस्याओं से भी राहत पाई जा सकती है. चेहरे से दाग-धब्बे और मुंहासों को कम करना चाहते हैं इस पानी को जरूर पिएं.

कोलेस्ट्रॉल: करी पत्ते का पानी शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)