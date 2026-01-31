Ragi For Women: एक्ट्रेस समीरा रेड्डी से जानें घर पर सॉफ्ट और फ्लफी रागी इडली कैसे बनाएं

Healthy Recipes For Women: मशहूर अभिनेत्री समीरा रेड्डी अपनी हेल्थ को लेकर काफी सक्रिय रहती हैं. वे हमेशा हेल्दी फूड खाने और रोजाना एक्सरसाइज करने पर जोर देती हैं, इसी के साथ ही वे फैंस के लिए अक्सर हेल्दी रेसिपी शेयर भी करती रहती हैं.

एक बार फिर अभिनेत्री ने कुछ ऐसा ही किया, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने घर पर नरम और फ्लफी रागी इडली बनाने का पूरा तरीका स्टेप-बाय-स्टेप बताया है, साथ ही, उन्होंने महिलाओं के लिए इस डिश के फायदे भी बताए हैं.

बनाने की विधि?

वीडियो में अभिनेत्री रेसिपी बनाते हुए कहती हैं, "सबसे पहले 1/2 कप उड़द दाल को 4 घंटे भिगो दें और रवा को 1 घंटे भिगोकर रखें. अब उड़द को पीसकर बारीक पेस्ट बना लें, इसमें भीगा हुआ रवा (बिना पीसे) मिलाएं. अब एक पैन में घी गर्म करके करी पत्ते, हींग, उड़द दाल, जीरा और राई का तड़का लगाएं, इसमें रागी का आटा डालकर 1 मिनट तक भूनें. इस मिश्रण को इडली बैटर में मिलाएं, फिर दही, थोड़ा बेकिंग सोडा और नमक डालकर अच्छे से फेंट लें. बैटर को 20 मिनट के लिए ढककर रख दें. इडली मोल्ड्स पर घी लगाकर बैटर भरें और 10-15 मिनट तक स्टीम करें. गरमा-गरम नरम रागी इडली तैयार."

अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में इसके खाने के फायदे के बारे में भी बताया. उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए रागी इडली क्यों फायदेमंद है.

उन्होंने लिखा, "रागी कैल्शियम से भरपूर होती है, जो हड्डियों को मजबूत रखती है, इसमें हाई फाइबर होता है, जो पेट की सेहत और हार्मोन बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है साथ ही, यह ब्लड शुगर को स्थिर रखता है, जिससे एनर्जी लेवल संतुलित रहता है. यह डिश हर कौर में आपको एनर्जेटिक, संतुलित और पोषित महसूस कराती है."

सुश्रुत संहिता और आयुर्वेद के अनुसार, रागी एक पौष्टिक, शीतल और वात-पित्त शामक अनाज है. यह हड्डियों को मजबूत करने, मधुमेह को नियंत्रित करने और पाचन में सुधार करने में सहायक है.

