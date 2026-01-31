विज्ञापन
विशेष लिंक

Ragi For Women: एक्ट्रेस समीरा रेड्डी से जानें घर पर सॉफ्ट और फ्लफी रागी इडली कैसे बनाएं

Healthy Recipes For Women: मशहूर अभिनेत्री समीरा रेड्डी अपनी हेल्थ को लेकर काफी सक्रिय रहती हैं. वे हमेशा हेल्दी फूड खाने और रोजाना एक्सरसाइज करने पर जोर देती हैं, इसी के साथ ही वे फैंस के लिए अक्सर हेल्दी रेसिपी शेयर भी करती रहती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Ragi For Women: एक्ट्रेस समीरा रेड्डी से जानें घर पर सॉफ्ट और फ्लफी रागी इडली कैसे बनाएं
Why Ragi Idli Works for Women

Healthy Recipes For Women: मशहूर अभिनेत्री समीरा रेड्डी अपनी हेल्थ को लेकर काफी सक्रिय रहती हैं. वे हमेशा हेल्दी फूड खाने और रोजाना एक्सरसाइज करने पर जोर देती हैं, इसी के साथ ही वे फैंस के लिए अक्सर हेल्दी रेसिपी शेयर भी करती रहती हैं.

एक बार फिर अभिनेत्री ने कुछ ऐसा ही किया, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने घर पर नरम और फ्लफी रागी इडली बनाने का पूरा तरीका स्टेप-बाय-स्टेप बताया है, साथ ही, उन्होंने महिलाओं के लिए इस डिश के फायदे भी बताए हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

बनाने की विधि?

वीडियो में अभिनेत्री रेसिपी बनाते हुए कहती हैं, "सबसे पहले 1/2 कप उड़द दाल को 4 घंटे भिगो दें और रवा को 1 घंटे भिगोकर रखें. अब उड़द को पीसकर बारीक पेस्ट बना लें, इसमें भीगा हुआ रवा (बिना पीसे) मिलाएं. अब एक पैन में घी गर्म करके करी पत्ते, हींग, उड़द दाल, जीरा और राई का तड़का लगाएं, इसमें रागी का आटा डालकर 1 मिनट तक भूनें. इस मिश्रण को इडली बैटर में मिलाएं, फिर दही, थोड़ा बेकिंग सोडा और नमक डालकर अच्छे से फेंट लें. बैटर को 20 मिनट के लिए ढककर रख दें. इडली मोल्ड्स पर घी लगाकर बैटर भरें और 10-15 मिनट तक स्टीम करें. गरमा-गरम नरम रागी इडली तैयार."

अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में इसके खाने के फायदे के बारे में भी बताया. उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए रागी इडली क्यों फायदेमंद है.

उन्होंने लिखा, "रागी कैल्शियम से भरपूर होती है, जो हड्डियों को मजबूत रखती है, इसमें हाई फाइबर होता है, जो पेट की सेहत और हार्मोन बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है साथ ही, यह ब्लड शुगर को स्थिर रखता है, जिससे एनर्जी लेवल संतुलित रहता है. यह डिश हर कौर में आपको एनर्जेटिक, संतुलित और पोषित महसूस कराती है."

सुश्रुत संहिता और आयुर्वेद के अनुसार, रागी एक पौष्टिक, शीतल और वात-पित्त शामक अनाज है. यह हड्डियों को मजबूत करने, मधुमेह को नियंत्रित करने और पाचन में सुधार करने में सहायक है.

इसे भी पढ़ें: भारत में निपाह केस मिलने से ऑस्ट्रेलिया ने भी बढ़ाई निगरानी, जानें क्यों है ये वायरस इतना घातक और इसके लक्षण
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ragi Idli, Sameera Reddy, Ragi Idli Ke Fayde, Ragi Idli Kaise Banti Hai, Healthy Recipe For Women
Get App for Better Experience
Install Now