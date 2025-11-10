वेजिटेरियन्स के लिए प्रोटीन का खजाना हैं ये 5 फूड्स, जो देंगे स्ट्रॉन्ग मसल्स और भरपूर एनर्जी

Kon Si Veg Chijon Mein Protein Jyada Hota Hai: रोजाना सही मात्रा में प्रोटीन का सेवन शरीर को फिट और हेल्दी रखने के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों, बालों और त्वचा को मजबूत बनाने में मदद करता है. बहुत से लोग अपनी प्रोटीन की कमी नॉन वेज या अंडा खाकर पूरी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शाकाहारी होने के कारण प्रोटीन की मात्रा पूरी नहीं ले पाते. आज हम आपको कुछ ऐसी शाकाहारी चीजों के बारे में बारे में बताने वाले हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा होता है और उनका सेवन शरीर में इसकी कमी को पूरा कर सकता है.

सबसे ज्यादा प्रोटीन क्या खाने से मिलता है?

सोया: सोया को प्रोटीन का राजा कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है. सोया चंक्स, सोया दूध और टोफू सभी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं. आप चाहें तो इन्हें सब्जी में डालकर या ग्रिल करके सलाद में के रूप में सेवन कर सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन प्रोटीन का अच्छा सोर्स साबित हो सकता है.

नट्स और सीड्स: बादाम, मूंगफली, काजू, सूरजमुखी के बीज, चिया सीड्स और अलसी के बीज में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है साथ ही इनमें हेल्दी फैट्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होते हैं जो दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आप चाहें, तो इन्हें नट्स को भिगोकर और सीड्स को सलाद में मिलाकर खा सकते हैं.

चना और राजमा: चना और राजमा न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि प्रोटीन से भी भरपूर होते हैं. एक कप उबले हुए चने में लगभग 14 से 15 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, वहीं राजमा में लगभग 13 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. ये दोनों ही प्रोटीन का सबसे अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है. आप चाहें तो इन्हें चना सलाद, राजमा चावल या चना चाट के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं.

दाल: दाल को प्रोटीन का सबसे अच्छा शाकाहारी स्रोत माना जाता है. मूंग दाल, मसूर दाल, तूर दाल, उड़द दाल और चना दाल इन सभी में प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी पाई जाती है साथ ही इनमें आयरन और फाइबर की मात्रा भी ज्यादा होती है. आप चाहें, तो इन्हें सूप, खिचड़ी या दाल-चावल के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

हरी सब्जियां: हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली, मटर और हरे छोले में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है साथ ही यह विटामिन और मिनरल्स से भी भरपूर होती हैं जो शरीर को कई फायदे पहुंचाने में मदद कर सकती हैं. रोजाना किया गया हरी सब्जियों का सेवन शरीर को कई रोगों से दूर रख सकता है.

