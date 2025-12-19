अंडा और चिकन भी फेल है इस दाल के आगे, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Lobia Dal Ke Fayde: प्रोटीन का जब भी जिक्र होता है नॉन-वेज का नाम सबसे पहले लिया जाता है क्योंकि, चिकन मीट और अंडे को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. लेकिन इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं कि आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन की कमी को दूर नहीं कर सकते हैं. जी हां आपने सही सुना. दरअसल प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. प्रोटीन (Protein) एक आवश्यक पोषक तत्व है जो अमीनो एसिड से बना होता है और शरीर की कोशिकाओं के निर्माण, मरम्मत, मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बालों के लिए जरूरी है. अगर आप भी प्रोटीन की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो इस दाल का सेवन कर सकते हैं.

लोबिया की दाल को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लोबिया में (Cowpea) प्रोटीन, फाइबर, विटामिन A, विटामिन C, B-कॉम्प्लेक्स, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, जिंक, पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं.

लोबिया की दाल खाने के फायदे- (Lobia Dal Khane Ke Fayde)

1. प्रोटीन-

लोबिया में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. अगर आप प्रोटीन की कमी को दूर करना चाहते हैं तो इस दाल को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

2. वजन घटाने-

अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और इसे हेल्दी तरीके से कम करना चाहते हैं तो लोबिया को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

3. स्किन-

लेबिया जिंक और विटामिन A व C कोलेजन उत्पादन और नई स्किन कोशिकाओं के विकास में मदद कर सकते हैं.

4. पाचन-

लोबिया में मौजूद गुण पाचन को बेहतर रखने और पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है.

कैसे बनाएं लोबिया की दाल- (How To Make Lobia Dal)

लोबिया की दाल को बनाने के लिए सबसे पहले पानी में नरम होने तक उबालें. इसके बाद तेल गर्म करें और प्याज को गोल्डन होने तक भूनें. अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें और एक मिनट तक पकाएं. धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालें, इसके बाद टमाटर डालें. सॉफ्ट होने तक टमाटर पकाएं. दही, मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक डालें. अब पैन में पकी हुए लोबिया डालें. इसे कुछ मिनट तक उबलने दें. फिर धनिया पत्ती, नींबू का रस डालकर गार्निश करें.

