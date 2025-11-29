40+ हो गए हैं पैरेंट्स? उनकी डाइट में शामिल करें फोर्टिस के डॉक्टर की बताई हुई ये 5 चीजें, शरीर में नहीं होगी प्रोटीन की कमी

Protein Foods for 40+ Age Parents: बढ़ती उम्र के साथ-साथ शरीर में कई तरह की समस्याएं और बीमारियां आने लगती हैं. खासतौर से हमारे माता-पिता को ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे उन्हें कई मुश्किलें होती हैं. दरअसल, 40 साल की उम्र के बाद मसल लॉस काफी तेजी से होता है. ऐसी स्थिति में अपनी लाइफस्टाइल और डाइट का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. इसी के चलते फोर्टिस हॉस्पिटल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य ने ऐसी 5 चीजें बताई हैं जिन्हें इंडियन पैरेंट्स को 40 की उम्र पार करते ही अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. इनके नियमित रूप से सेवन से शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती और इम्यूनिटी-बोन हेल्थ बेहतर होती है.

1. अंडा

डॉक्टर शुभम बताते हैं कि अंडा बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और मसल रिकवरी में भी ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. प्रोटीन की कमी को पूरी करने के लिए 40+ उम्र के लोग अपनी डाइट में अंडा जरूर शामिल करें.

40 से ज्यादा उम्र वाले पैरेंट्स को अपनी डाइट में दही या ग्रीक योगर्ट को जरूर शामिल करना चाहिए. इससे पाचन तंत्र और इम्यूनिटी मजबूत होती है. साथ ही ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स भी मानी जाती है.

पनीर और टोफू प्रोटीन के साथ-साथ कैल्शियम के बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं. हड्डियों की मजबूती के लिए इन दोनों का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है. 40 की उम्र के बाद हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ऐसे में डाइट में इन दो चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए.

मूंग और मसूर दाल अधिकतर हर घर में बनाई जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं ये दालें प्लांट प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं. साथ ही इन्हें पचाना भी काफी ज्यादा आसान होता है.

अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो 40 की उम्र के बाद चिकन सूप या मछली को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. इनके सेवन से हार्ट हेल्थ हेल्थ अच्छी होने के साथ बॉडी के जॉइन्ट्स भी मजबूत होते हैं. साथ ही इनसे प्रोटीन मसल्स रिपेयर और हड्डियों स्ट्रॉन्ग होती हैं.

