'विधि का विधान' आकाश चोपड़ा ने टी20 वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिलने पर कही ये बात

Aakash Chopra on Yashasvi Jaiswal: आईपीएल 2026 के लिए सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में 15 सदस्यीय भारतीय दल में यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिला है. एक समय टी20 अंतरराष्ट्रीय में टीम इंडिया हिस्सा रहे, जायसवाल, अभिषेक के डेब्यू के बाद से ही इस फॉर्मेट में अपनी जगह खो चुके हैं और आने वाले समय में उनकी जगह भी नहीं बनती दिख रही है. जायसवाल यह तो जता चुके हैं कि वह टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आने वाले कुछ समय में मौका मिलेगा, ऐसा लगता नहीं है. टीम इंडिया के पूर्व चयनकर्ता आकाश चोपड़ा की मानें तो जायसवाल के लिए आापको महसूस करना होगा, लेकिन यह विधि का विधान है.

आकाश चोपड़ा ने यशस्वी को लेकर अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा,"यशस्वी का खेलने का तरीका है. उन्हें टीम में पहले आने चाहिए और वो थे भी. 2024 वर्ल्ड कप में वो टीम का हिस्सा थे. खेलने का मौका नहीं मिला था. कारण साफ था, जगह ही नहीं थी."उसके बाद भी जितना खेले वर्ल्ड कप के बाद भी खेले कम खेले. जहां खेले वहां ठीक-ठाक सा काम किया. जो की खराब बिल्कुल नहीं है." "वो उन छह खिलाड़ियों में शामिल है, जिन्होंने सब फॉर्मेट में शतक जड़ा है."

हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप के बाद यशस्वी जायसवाल को टेस्ट फॉर्मेट के चलते टी20 से आराम दिया गया. चयनकर्ताओं ने टेस्ट फॉर्मेट पर फोक्स रखा और ऐसे में टी20 अंतरराष्ट्रीय में अभिषेक को मौका दिया गया. अभिषेक ने मिले मौके को दोनों हाथों से भुनाया. अभिषेक ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर जायसवाल की टीम में एंट्री खत्म कर दी.

आकाश ने आगे कहा,"इसके बाद एक मौका मिलता है कि हम किसी को ओपनिंग करा सकते हैं. भारत ऐसे में शुभमन गिल के साथ जाता है. सिर्फ जाते ही नहीं है उपकप्तान बना दिए जाते हैं. वो ड्रॉप भी नहीं हो सकते. और इस चक्कर में यशस्वी को फिर मौका नहीं मिला." "वहीं अब जब मौका बना है तो उन्होंने सोचा कि क्या यशस्वी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते. शुभमन गए हैं तो एक ओपनर आएगा."

चोपड़ा ने आगे कहा,"ओपनर है संजू सैमसन, जो विकेटकीपर ओपनर है. उसकी जगह तो एक विकेटकीपर ओपनर को बैकअप में रखना पड़ेगा ना क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते और मान लो संजू का नहीं खेल पाए तो क्या करेंगे तो फिर आपको जिसको भी खिलाओगे, जीतेश को खिलाया तो ओपन कौन करेगा." "सिलेक्टर ने सोचा भैया देखो दो साइड्स को कवर करता है. ईशान किशन ओपन भी कर लेता है, कीपिंग भी कर लेता है."

आकाश चोपड़ा ने यशस्वी जायसवाल को लेकर आगे कहा,"2024 में खेल नहीं पाए थे. ऐसा लग रहा था कि अगला वर्ल्ड कप जब आएगा. विराट और रोहित रिटायरमेंट ले लेंगे तो 100 प्रतिशत खेलेंगे. लेकिन उन्हें अब भी इंतजार करना पड़ेगा. उन्हें इतंजार करना पड़ेगा. अगला आईपीएल मायने रखेगा उनके लिए. लेकिन उसके लिए महसूस न करना बहुत कठिन है." "2023 से बना रहा है यार 2025 आ गया है वर्ल्ड कप में होता भी है तो खेलता नहीं है या फिर होता ही नहीं है आई मीन ये भी अलग ही मतलब विधि का विधान चल रहा है."

