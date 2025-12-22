विज्ञापन
संजय राउत ने राहुल गांधी को किया फोन, BMC चुनाव साथ लड़ने की अपील, 'एकला चलो' का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस

राउत ने कहा था, ‘‘कांग्रेस ने राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे को लेकर अपनी आपत्ति जताई है. हमने कांग्रेस को समझाने की कोशिश की कि भाजपा को हराने के लिए एकजुट होना जरूरी है. हालांकि, उसे मनाने के प्रयास जारी हैं.’’

  • महाराष्ट्र में जनवरी में होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना (उबाठा) और मनसे के बीच गठबंधन पर बातचीत जारी है
  • इस बीच संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से एमवीए गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए टेलीफोन पर चर्चा की है
  • मुंबई कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जबकि शिवसेना भाजपा के खिलाफ एकजुटता पर जोर दे रही है
मुंबई:

महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (उबाठा) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है. इस बीच खबर है कि इस गठबंधन में शामिल होने को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी फोन किया है. पार्टियों का मिलकर महाविकास अघाड़ी (एमवीए) के बैनर तले बीएमसी चुनाव लड़ने के प्रयास जारी हैं.

संजय राउत ने राहुल गांधी को फोन कर ठाकरे भाइयों और कांग्रेस के साथ MVA गठबंधन को अंतिम रूप देने पर चर्चा की है. हालांकि मुंबई कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है. लेकिन शिवसेना (यूबीटी) भाजपा के खिलाफ सामूहिक लड़ाई पर जोर दे रही है.

मनसे के साथ गठबंधन, कांग्रेस को मनाने की कोशिश: शिवसेना(उबाठा)

स्थानीय निकाय चुनाव के तहत मतगणना के बीच, पहले पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा था कि महा विकास आघाडी (एमवीए) में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की सहयोगी कांग्रेस को मनसे को लेकर कुछ आपत्तियां हैं.

मुंबई समेत 29 नगर निगमों के लिए चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना उसके अगले दिन होगी. राउत ने कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनावों के लिए कांग्रेस को साथ लाने के प्रयास जारी हैं.

राउत ने कहा था, ‘‘कांग्रेस ने राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे को लेकर अपनी आपत्ति जताई है. हमने कांग्रेस को समझाने की कोशिश की कि भाजपा को हराने के लिए एकजुट होना जरूरी है. हालांकि, उसे मनाने के प्रयास जारी हैं.'' उन्होंने कहा था , ‘‘मुंबई में गठबंधन न होने के बावजूद हमारे बीच (कांग्रेस के साथ) कोई मतभेद नहीं है.''

कांग्रेस महासचिव और महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने शनिवार को कहा था कि पार्टी कार्यकर्ता बीएमसी चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने पर जोर दे रहे हैं.

उन्होंने कहा था, “हम प्रदूषण, स्वास्थ्य सेवा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे. मुंबईवासियों को हमें उनकी सेवा करने का मौका देना चाहिए. महानगर के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रक्षा के लिए कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने को दृढ़ संकल्पित है.”

वहीं शिवसेना (उबाठा) के नेता अनिल परब ने कहा कि उनकी पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच गठबंधन की घोषणा ‘किसी भी क्षण' की जा सकती है. परब ने कहा, ‘‘शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे - तय करेंगे कि गठबंधन की घोषणा कैसे की जाए.''

बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होकर 30 दिसंबर तक जारी रहेगी. मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और मतगणना अगले दिन होगी.

