रात में एक गिलास पिया तो कब्ज से छुट्टी, डॉक्टर से जानिए कैसे बनाएं दूध-नमक से बनने वाला ये ड्रिंक

Kabj Ka Ilaj: बदलते समय के साथ बदलती खाने-पीने की आदतें पाचन पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं, जिसके कारण गैस, अपच, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. पेट साफ न होने से पूरा दिन खराब हो सकता है. अगर आप भी इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी द्वारा बताया गया एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाले हैं, जिसे अगर रात को सोने से पहले आप पीते हैं, तो सुबह बिना किसी परेशानी के फ्रेश हो जाएंगे.

कब्ज से कैसे राहत पाएं?

इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको किचन में मौजूद 3 सिम्पल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी. तो आइए बिना देरी किए जानते हैं कौन से हैं वो जादुई इंग्रेडिएंट्स.

इसे भी पढ़ें: इडली लगती है बोरिंग तो ट्राई कीजिए ग्रिल्ड इडली, नोट कीजिए बेहद आसान रेसिप

सामग्री

1 गिलास दूध

1 टीस्पून इसबगोल की भूसी

1 चुटकी सेंधा नमक

कैसे पिएं?

इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास दूध को हल्का गर्म कर लें, फिर इसमें 1 टीस्पून इसबगोल की भूसी और 1 चुटकी सेंधा नमक अच्छी तरह मिलाकर तुरंत पी लें. आप इसे रात का खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद जब आपका पेट थोड़ा खाली हो जाए तब और सोने से 30 से 40 मिनट पहले पी सकते हैं.

ध्यान रखें, इस घरेलू नुस्खे को बनाने के बाद तुरंत पीना ही सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है.

किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

अगर आपको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप इसे पानी के साथ भी लें सकते हैं.

इस नुस्खे को लेने के बाद पानी ज्यादा मात्रा में पिएं. रात में सोने से पहले 1 से 2 गिलास पानी पीकर ही सोएं.

ध्यान रखें, इस नुस्खे को एक बार में तीन दिन से ज्यादा पिएं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)