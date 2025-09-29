विज्ञापन

PMS क्रैम्प्स से हैं परेशान? Soha Ali Khan ने बताया पीरियड्स का दर्द कम करने वाली चाय का फॉर्मूला

Soha Ali Khan की PMS Cramp Relief Tea आसान और असरदार हो सकती है. ये तरीका दर्द कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए इसे हेल्थकेयर प्रोफेशनल की सलाह के बाद ही अपनाएं.

Soha Ali Khan ने बताए PMS क्रैम्प्स के दौरान पीने वाली चाय के फायदे, पीते ही पीरियड्स का दर्द पल भर में हो जाएगा छूमंतर

Soha Ali Khan's PMS Cramp Relief Tea: हर महीने लाखों महिलाएं PMS (Premenstrual Syndrome) cramps से जूझती हैं. पेट में खिंचाव, थकान और मूड स्विंग्स जैसी समस्याएं ज़िंदगी को मुश्किल बना देती हैं. ऐसे में अगर कोई आसान और नेचुरल नुस्खा मिल जाए, तो राहत मिल सकती है. हाल ही में एक्ट्रेस Soha Ali Khan ने अपने इंस्टाग्राम पर PMS Cramp Relief Tea शेयर की, जिसे बनाना बेहद आसान है और दावा है कि यह दर्द को कम करने में मदद करती है.

Soha Ali Khan की PMS Relief Tea की रेसिपी (PMS cramp relief tea recipe)

  • Soha ने अपनी चाय को 'super easy' बताया और रेसिपी शेयर की:-
  • ताज़ा अदरक को कद्दूकस कर उबलते पानी में डालें.
  • एक दालचीनी की स्टिक डालें.
  • स्वाद और हेल्थ के लिए थोड़ा शहद मिलाएं.
  • Soha ने लिखा कि यह चाय 'cramps soothe करती है, मूड को बेहतर बनाती है और हेल्थ को सपोर्ट करती है.'

क्या कहती हैं एक्सपर्ट? (menstrual cramps solution)

  • NDTV ने इस पर डाइटिशियन Pavithra N Raj (Manipal Hospital, Bengaluru) से बात की. उन्होंने बताया:-
  • Ginger (अदरक) – शरीर में prostaglandins को कम करता है, जो मासिक धर्म के दर्द और कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं.
  • Cinnamon (दालचीनी) – एंटी-इंफ्लेमेटरी और analgesic गुणों के कारण दर्द कम करता है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है.
  • Honey (शहद) – अदरक और दालचीनी के साथ मिलकर इनके असर को और बढ़ा देता है और मीठा स्वाद मूड को रिलैक्स करता है.
  • यानी इन तीनों सामग्रियों का कॉम्बिनेशन PMS दर्द और असुविधा को कम करने में मददगार हो सकता है.
ध्यान रखने वाली बात (period ka dard kaise kam kare)

हालांकि यह चाय doable और natural remedy है, लेकिन हर महिला का शरीर अलग होता है. इसलिए इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है.

(Disclaimer: इस लेख में किए गए दावे इंस्टाग्राम वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

