हमेशा टाइम से आएंगे पीरियड्स, दर्द, क्रैम्प्स, मूड स्विंग की हो जाएगी छुट्टी, बस इन उपायों को अपनाएं

Irregular Periods Home Remedies: जब शरीर और मन में असंतुलन होता है, तो ये पीरियड साइकिल बिगड़ने लगती है. कभी पीरियड्स देर से आते हैं, कभी ज्यादा दर्द होता है, तो कभी मूड स्विंग्स परेशान करते हैं.

Irregular Periods: कुछ योगासन जो खासतौर पर महिलाओं के लिए फायदेमंद हैं.

How to Regulate Periods Naturally: आज के समय में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि हर कोई किसी न किसी तनाव में जी रहा है. काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, नींद की कमी और गड़बड़ खान-पान. ये सारी चीजें हमारे शरीर और मन दोनों पर असर डालती हैं, खासकर महिलाओं पर. महिलाओं के लिए मासिक धर्म का चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब शरीर और मन में असंतुलन होता है, तो ये चक्र भी बिगड़ने लगता है. कभी पीरियड्स देर से आते हैं, कभी ज्यादा दर्द होता है, तो कभी मूड स्विंग्स परेशान करते हैं.

योग है सबसे असरदार और सुरक्षित

ऐसे में योग एक बहुत ही असरदार और सुरक्षित तरीका है, जो बिना किसी दवा या साइड इफेक्ट के शरीर और मन को संतुलित करने में मदद करता है. योग सिर्फ आसन नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है. इसमें श्वास-प्रश्वास, ध्यान और शरीर के खिंचाव से जुड़ी मुद्राएं शामिल हैं. जब हम नियमित रूप से योग करते हैं, तो शरीर में हार्मोनल संतुलन बेहतर होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मन शांत रहता है. इससे तनाव कम होता है और पीरियड्स का चक्र भी सामान्य होने लगता है.

महिलाओं के लिए फायदेमंद हैं योग आसान

कुछ योगासन जो खासतौर पर महिलाओं के लिए फायदेमंद हैं, उनमें भद्रासन, बद्धकोणासन, सेतुबंधासन, बालासन और पवनमुक्तासन शामिल हैं. ये आसन पेट के निचले हिस्से में खून का संचार बढ़ाते हैं और मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं. इसके साथ ही, अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जैसी सांस संबंधी क्रियाएं मानसिक तनाव कम करने में बेहद कारगर हैं.

योग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे कोई भी किसी भी उम्र में शुरू कर सकता है. इसके लिए बस रोजाना कुछ मिनट निकालने की जरूरत होती है. अगर इसे नियमित रूप से किया जाए, तो न सिर्फ मासिक धर्म से जुड़ी दिक्कतें कम होती हैं, बल्कि नींद बेहतर होती है, चेहरा दमकने लगता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है.

इसके साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि योग कोई जादू नहीं करता. ये धीरे-धीरे शरीर और मन को अंदर से मजबूत बनाता है. अगर आपकी दिनचर्या असंतुलित है और तनाव ज्यादा है, तो दवा से ज्यादा असर योग से मिलेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

